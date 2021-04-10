Самарцы видят мистику в странных ДТП в торговом центре на месте бывшего кладбища

Самара, 10 апреля. В соцсетях появилось видео разбитого автомобиля на дороге между железнодорожными путями и торговым центром «Гудок». Сведений о ДТП на этом участке в официальном доступе не имеется.

Часть комментаторов под видеороликом полагает, что это может быть тот самый автомобиль «Хендай», что два года назад, в конце марта 2019-го, рухнул с парковки на 4-м этаже торгового центра. Дело было в половине второго ночи. Несмотря на то, что машина пролетела вниз около полутора десятков метров, три молодых человека, находившихся в салоне, остались живы, их вытащили спасатели.

Очевидцы говорят о том, что пассажиры машины тогда были пьяны. Правоохранительные органы уточняли, что водитель автомобиля был трезв. Саму машину «вызволили» из конструкций под торговым центром только полмесяца спустя и, по словам очевидцев, бросили на прилегающей территории.

Трагикомизм ситуации в том, что не прошло и двух с половиной месяцев, как с этой же парковки этого же торгового центра упал еще один автомобиль. На сей раз это была «Лада» 12-й модели, и вылетела она с «серпантина» с высоты второго этажа. Тоже обошлось без жертв, водитель машины, как выяснилось, был пьян.

Некоторые из самарцев видят в череде ДТП в торговом центре и возле него мистические причины.

«Место бывшего кладбища, будут еще контенты», — такой лаконичный комментарий оставлен пользователем с ником «Совесть на Волге».

ТЦ «Гудок» действительно находится на территории, на которой раньше находилось Всехсвятское кладбище. На нем был, в частности, захоронен герой революции Николай Щорс (его могила перенесена на Городское кладбище), а также покоились матери певца Федора Шаляпина и писателя Алексея Толстого. В советские времена Всехсвятское кладбище просто сравняли с землей. А при строительстве ТЦ, по свидетельствам очевидцев, вместе с грунтом вывозилось большое количество останков.

Ранее ФАН сообщал о планах перекрытия самарских улиц из-за массовых поездок на кладбища в дни религиозных праздников.