Платформа имени Валерия Грушина и еще 16 новых названий появятся на РЖД

Самара, 10 апреля. На Куйбышевской железной дороге 17 остановочных пунктов будут переименованы. Все это — платформы, которые носили порядковый номер километрового отсчета. Теперь у них появится имена собственные.

«Новые топонимы будут связаны с названием населенных пунктов, улиц, объектов, ассоциирующихся с географическим местом, а также с именами исторических личностей. Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки. Для определения названий остановочных пунктов был проведен анализ истории территории, на которой они находятся», — сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Так, остановочный пункт «135 км» в Самарской области на участке Безымянка — Жигулевское море отныне будет официально именоваться платформой «Имени Валерия Грушина». На самом деле табличка с таким названием была вывешена на остановочном пункте электропоездов еще 20 лет назад, но в официальном реестре это название, видимо, до сих пор не было отображено.

Еще одна платформа в Самарской области получит имя выдающейся личности. Речь о присвоении остановочному пункту «1052 км» в городе Чапаевске имени советского космонавта Героя России Сергея Васильевича Авдеева. Он трижды совершал полеты на орбитальную станцию «Мир» в 90-е годы прошлого столетия, десять раз выходил в открытый космос, дважды работал в разгерметизированных отсеках. Ныне герой живет и здравствует в Москве, а платформу его именем решили назвать в его родном городе. Символично, что это объявлено в канун юбилейного Дня космонавтики.

Остановочный пункт «875 км» в Ульяновске будет носить имя Гая Дмитриевича Гая — участника гражданской войны, начальника легендарной «железной дивизии» РККА. Это именно ему Ленин, только что переживший покушение от Фанни Каплан, телеграфировал: «Взятие Симбирска – моего родного города – есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны».

Остальные названия не связаны с именами личностей и имеют чисто географическую привязку к местным локациям.

Так, платформа «720 км» теперь будет называться «Заречный» — по названию города под Пензой, который долгое время был засекреченным и до сих пор носит статус ЗАТО (закрытого административно-территориального образования).

Платформа «176 км» в Самарской области будет именоваться «Шведской Слободой» (по названию недавно выросшего района новостроек), «154 км» получит красивое имя «Золотой Бор» (так именуется прилегающий здесь к железной дороге лесной массив). Аналогичным образом «990 км» станет «Дубовой Рощей».

Платформа «135 км» в Пензе на рузаевском направлении (это северный выезд из города) получит, что логично, название «Север».

Среди прочих новых наименований: «Чекашевы Поляны», «Старое Пшенево», «Унуевский Майдан», «Ляховка», «Горки» - это, как нетрудно догадаться, названия населенных пунктов.

Появятся на карте железных дорог также платформы «Дачник», «Моторостроитель» и «Строительная». А одна из платформ в Уфе получит не только наименование «Городской дворец культуры», но и к 1 июля будет реконструирована.

Ранее ФАН сообщал о запуске на Куйбышевской железной дороге дизель-поезда «Орлан» по маршруту Уфа — Стерлитамак — Кумертау.