День космонавтики в Самаре: «космопочта», легкоатлетический забег, телемарафон

Самара, 10 апреля. В понедельник вся планета Земля будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос. Самара непосредственным образом причастна к этому событию. Ведь именно здесь создавались и создаются ракеты для космических полетов. И именно сюда приехал Юрий Гагарин после успешного приземления.

Юбилейный День космонавтики отмечается в губернии широко и не ограничивается одним днем 12 апреля. Так, в субботу и воскресенье горожан приглашают провести «космические выходные» на территории возле «Солидарность Арены». Здесь восстановлена экспозиция на космическую тему, которая уже выставлялась во время новогодних праздников.

Но, конечно, есть и новшества с поправкой на иное время года.

«На 2-й аллее парка любители искусства смогут насладиться фотовыставкой, посвященной самарской истории космоса. Одной из интереснейших точек станет фотозона под названием «Гигантская раскраска», где каждый сможет внести свой вклад и почувствовать себя настоящим художником. Дальше можно пройти на «Космопочту» и отправить красивую открытку любому адресату. Все открытки будут раздаваться бесплатно, а доставку по адресу организует «Почта России», — сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, на 4-й аллее установлены два телескопа для наблюдения за небесными светилами. Один предназначен для просмотра в темное время суток, из другого космические дали можно разглядеть и при свете дня.

На спортплощадках, размещенных на 3-й аллее, можно поиграть в хоккей с мячом, настольный футбол, приложиться к силомеру или побегать в гигантских ботинках.

Спортивная часть праздника 11 апреля выплеснется на улицы города. Здесь состоится легкоатлетический забег. Полумарафон пройдет под лозунгом «Будь первым, вторых не помнят». Забеги по набережной Волги будут совершаться для различных возрастов и на различные дистанции. Особняком стоит местная придумка под названием «Самарская миля»: состязание на дистанцию 1586 метров (по году основания Самары).

Ну, а непосредственно 12 апреля из «космической столицы России» (именно такой неофициальный титул носит Самара) пройдет трансляция 12-часового телемарафона «Мой космос». Он стартует в 10 часов по самарскому времени (9 ч по Москве) в эфире телеканалов «Россия-24 — Самара» и «Самара-24» и на мультимедийной платформе «Смотрим».

Эфир будет вестись не только из студии ГТРК «Самара», но и из более чем 30 регионов России, ведущих предприятий космической отрасли, Самарского университета имени академика Королева, музея «Самара космическая». Обещано участие спикеров различных возрастов и групп населения, творческих коллективов.

В течение дня планируются прямые включения в федеральном эфире телеканала «Россия-24», на «Радио России» и «Радио «Маяк».

Ранее ФАН сообщал, что футболисты «Крыльев Советов» вышли в футболках изображением Юрия Гагарина на матч Кубка России против московского «Динамо». Самарская команда одержала в этом матче сенсационную победу и вышла в полуфинал Кубка России.