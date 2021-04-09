Самарские улицы перекроют из-за поездок на кладбища

Самара, 9 апреля. В течение трех майских дней и одного июньского в Самаре будет перекрыт ряд улиц. Это связано с массовым посещением кладбищ в дни религиозных праздников.

Ограничения эти традиционны, в 2021 году движение будет перекрыто с 7 до 16 часов 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная Горка и День Победы), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота).

Будет перекрыто движение в районе торгового центра «Аврора» по улице Аэродромной (от улицы Энтузиастов до улицы Тушинской) и улице Авроры от Аэродромной до Партизанской. Ведь именно отсюда отправляются автобусы на крупнейшие городские кладбища — «Рубежное» и «Южное» (соответственно маршруты 63э и 129э). В этом районе в дни праздников наблюдается большое скопление автобусов и потоки пешеходов.

Кроме того, в указанные дни перекроют движение автотранспорта в районе кладбищ «Рубежное» (по улице Новосельской) и «Безымянское» (по улице Ставропольской).

«Отметим, что ограничения вводятся не только для безопасной организации движения, но и разворота и стоянки автобусов, задействованных для перевозок к кладбищам. При этом вышеуказанные участки будут открыты для движения общественного транспорта — как городских, так и межмуниципальных маршрутов», — сообщается на сайте городской администрации.

Специальная комиссия из различных ведомств проверит готовность инфраструктуры к пассажирским перевозкам в эти дни. Проверка коснется, в частности, санитарного состояния остановочных пунктов, а также состояния дорожного покрытия там, где будут проезжать автобусы.

Кроме того, госавтоинспекции рекомендовано организовать дежурства на разворотных площадках автобусов, а пожарным расчетам — нести вахту по месту дислокации.

Ранее ФАН сообщал, что перевозчик намерен был серьезно сократить количество автобусов, выпускаемых на специальные маршруты к кладбищам.