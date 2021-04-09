Часть исторической усадьбы снесли в центре Самары

Самара, 9 апреля. В историческом центре города экскаватором разнесли в щепки здание на улице Садовой, которое являлось частью исторической усадьбы. Для того, чтобы осуществить снос, пришлось отделять сруб от другого дома, примыкавшего к нему вплотную.

При этом здание находилось в зоне регулирования застройки объекта культурного наследия федерального значения «Покровский собор 1861 г.».

«Дом признали аварийным и снесли «автоматом», просто не разобравшись. Ни в том, что здание расположено в охранной зоне, ни в том, что его можно было бы восстановить. Здание было построено в 1860 году. Конечно, оно нуждалось в реставрации, но сруб был в приемлемом состоянии — наши эксперты его исследовали. Внутри находилась печь с изразцами», — рассказала ФАН Нина Казачкова, руководитель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По мнению руководителя организации, при заключении контракта на снос дома был нарушен федеральный закон «Об объектах культурного наследия». Соответствующее заявление в прокуратуру было направлено еще 17 марта. Заявление взяли в работу, но это не помешало уничтожению здания.

При этом, по всей вероятности, никакой новой застройки на месте снесенного дома производиться не будет — по крайней мере, в ближайшее время. Во-первых, недостаточно места для нового строительства, а во-вторых, помешает тот самый статус охранной зоны.

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