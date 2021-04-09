Самарские энергетики порекомендовали снизить подачу тепла в квартиры

Самара, 9 апреля. Местный филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сделал рассылку в адрес организаций, управляющих эксплуатацией жилых домов. В ней содержатся рекомендации отрегулировать подачу тепла в квартиры, чтобы жильцам не приходилось жить в некомфортных условиях и переплачивать за излишки тепловой энергии.

Дело в том, что отопительный сезон пока не закрыт. Соответствующее решение будут принимать городские власти, и только после того как среднесуточная температура воздуха будет выше восьми градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд. Как выяснил ФАН, произойти это может уже довольно скоро. Судя по прогнозам синоптиков, всю следующую неделю дневная температура воздуха в регионе будет приближаться к 20-градусной отметке, а ночами не опустится ниже плюс пяти.

Тем не менее, пока такого решения не принято, подача тепла в дома продолжается. И управляющим компаниям и товариществам собственников жилья рекомендовано регулировать температуру теплоносителей внутри каждого здания. Соответствующие технические возможности для этого в каждой управляющей организации должны иметься.

«За температуру внутри каждого конкретного дома отвечают управляющие организации. Если температура в помещениях избыточна, жильцам достаточно подать заявку в свою эксплуатирующую организацию на регулировку режима. Персонал УК и ТСЖ должен располагать необходимым оборудованием для корректировки температуры теплоносителя — сужающими устройствами, балансировочными клапанами, системами автоматического регулирования теплопотребления и прочим», — цитирует слова директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григория Чернова сайт организации.

Ранее ФАН сообщал о том, что омбудсмен Ольга Гальцова предложила пересмотреть тарифы на вывоз мусора в Самарской области.