Цирк с вокзалом: в Самаре составили список объектов культурного наследия

Самара, 9 апреля. Объектами культурного наследия (ОКН) признаны несколько зданий в областном центре. Среди них наиболее известны горожанам речной вокзал и цирк. В перечень ОКН включены также Дом актера и три помпезных здания проектных институтов («Гипровостокнефть», «Горпроект» и «Нефтехимпроект»). Кроме того, в список попало здание администрации Октябрьского района.

При этом в подобном статусе отказано культурно-развлекательному центру «Звезда». По мнению экспертов, с советских времен, когда это здание было дворцом культуры, оно пережило ряд реконструкций, в ходе которых утратило исторический облик.

Ранее ФАН сообщал, что объектом культурного наследия не был признан также уникальный вертикальный элеватор на берегу реки Самары.

Отдельно стоит отметить, что здание речного вокзала на волжской набережной под спуском улицы Венцека, вполне вероятно, в ближайшие годы утратит свое нынешнее прямое предназначение. Существует несколько проектов строительства нового речного вокзала. А земельный участок под него уже одобрен госэкспертизой. Новый вокзал, если он появится, будет возведен в паре кварталов от старого — под Комсомольским спуском. Сейчас там уже строится новый причал.

Горожане, впрочем, в большинстве своем сомневаются в целесообразности строительства нового речвокзала.

«Речные пассажирские перевозки в Самаре сведены к минимуму. Не очень понятно, кому нужен трехэтажный новый речной вокзал. Пассажирам проходящим круизных лайнеров? Для них было бы проще и дешевле отремонтировать старое здание. Есть подозрение, что большую часть нового вокзала просто займет очередной торговый центр. Другой логики я в этом не вижу», — высказал свое мнение ФАН житель Самары Дмитрий В.

Что же касается здания цирка, то оно построено по, хоть и запоминающемуся, но типовому проекту, впервые реализованному в Новосибирске. Точно такие же есть еще в России в Уфе, Перми, Воронеже и Брянске. Плюс несколько аналогичных построек оказались после распада СССР на территории Украины: в Кривом Роге, Харькове, Луганске и Донецке.

Самарский цирк, носящий имя Олега Попова, внешне отличается от своих «братьев-близнецов» оригинальной клетчатой раскраской крыши, напоминающей кепку легендарного «солнечного клоуна».