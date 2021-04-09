«Крылья Советов» одержали сенсационную победу в «космическом» матче

Самара, 9 апреля. В четвертьфинальном матче Кубка России по футболу «Крылья Советов» сенсационно обыграли со счетом 2:0 московское «Динамо» и вышли в полуфинал. Дело не только в счете на табло — коллектив из Самары, лидирующий сейчас в ФНЛ, на протяжении почти всей игры смотрелся гораздо увереннее столичной команды, претендующей в премьер-лиге на медали чемпионата России.

«Матч-дэй» был приурочен к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Это событие широко отмечается в Самаре, носящей неофициальный титул «космической столицы России». Не стало исключением и спортивное мероприятие на стадионе, который самой своей конструкцией обыгрывает космическую тему («Солидарность Арена» напоминает внешним видом гигантскую «летающую тарелку»).

На «последней миле» перед стадионом вновь установили арт-объекты и инсталляции, посвященные освоению космоса. «Звездный городок» работал здесь в течение новогодних праздников. Посетителей встречают макеты планет Солнечной системы со справочной информацией и 10-метровая фигура космонавта. А на большом экране показываются кадры видеофильмов, посвященных полету Гагарина.

Креативно представляли игроков самарской команды на табло стадиона. Каждый из футболистов «Крыльев» был изображен в скафандре, а главный тренер Игорь Осинькин предстал в образе руководителя Центра управления полетами.

Именно в Самаре еще перед чемпионатом мира по футболу придумали вести «обратный отсчет» перед стартовым свистком, как перед запуском ракеты: «Пять, четыре, три, два, один… Поехали!» На сей раз эту тему обыграли дополнительно. К «ритуалу» был привлечен биатлонист Эдуард Латыпов, проживающий в Самарской области, призер чемпионатов мира и Европы. Он прицелился винтовкой в сторону табло стадиона, на котором была изображена биатлонная мишень. И с каждой цифрой отсчета «закрывал» очередную цель. Ну, а потом над стадионом разнеслось традиционное гагаринское «Поехали!».

Кстати, на футболки «Крыльев» специально к этому матчу был нанесен принт с изображением Юрия Гагарина. Если бы со стартовым свистком действительно взлетала ракета в космос, то к моменту первого гола едва успела бы отойти первая ступень. Роман Ежов по «космической» траектории отправил мяч в ворота голкипера сборной России Антона Шунина.

Второй мяч был забит уже во втором тайме, на 72-й минуте. Все тот же Ежов отправил в забег по правому флангу Егора Голенкова, тот ускорился и прострелил в штрафную площадь. Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер до мяча дотянулся, но так, что тот покатился к пустым воротам, и Иван Сергеев, лучший бомбардир и рекордсмен ФНЛ, с метра отправил мяч в сетку.

Могло быть и 3:0, когда Антон Зиньковский накрутил оппонента на левом фланге и точно навесил на голову Голенкову. Но удар самарца с двух метров невероятным образом парировал Шунин. Самарскому вратарю Богдану Овсянникову тоже пришлось несколько раз спасать свою команду от гола, но он не дрогнул ни разу.

«Хочу сделать комплимент тренеру «Крыльев Советов» за то качество игры, которое сегодня его команда показала», — сказал после матча главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Наставник самарской команды Игорь Осинькин признался, что ребятам было непросто, но они сыграли достойно. По его словам, «Крылья» не стали играть на удержание счета, потому что игра команды выстроена иначе.

«У нас так выстроена команда, что удерживать счет любой ценой у нас получается хуже, чем вести полноценную контригру. Мы могли, исходя из кадровых проблем, перейти на игру в пять защитников, но для себя посчитали, что мы можем сломать свою игру. То, что так тяжело выстраивалось, не хотелось терять», — пояснил главный тренер «Крыльев».

Другими участниками полуфинала Кубка России стали грозненский «Ахмат» (обыгравший дома «Уфу» 1:0) и столичные «Локомотив» и ЦСКА (победившие в гостях соответственно «Сочи» 3:1 и тульский «Арсенал» 2:1). Состав полуфинальных пар и хозяева поля в них определятся жеребьевкой вечером 9 апреля.

Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом ФАН уже за рамками официальной пресс-конференции уклонился от того, чтобы высказать свои предпочтения относительно будущего соперника.

«Сейчас мы думаем вообще не об этом, а о том, как нам провести следующий матч первенства ФНЛ в Астрахани. До игры всего четыре дня, а мы сегодня потратили очень много сил и эмоций. Нашей главной задачей остается выход в РПЛ, и теперь нам надо сосредоточиться на матчах первенства. А о Кубке будем думать, когда придет время кубкового матча», — рассказал Игорь Осинькин.

За выход в полуфинал Кубка России игроки «Крыльев Советов» получат звания мастеров спорта России. По словам Игоря Осинькина, некоторым молодым игрокам пришлось даже разъяснять, что это за такое звание.