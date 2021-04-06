Уникальный элеватор в Самаре отказались признавать культурным наследием

Самара, 6 апреля. Пять объектов в областном центре не будут включены в список объектов культурного наследия. Самое заметное из них — здание элеватора на берегу реки Самары, которое просматривается издалека, если подъезжать к городу со стороны Москвы на поезде.

Постройка, о которой идет речь, была экспериментальной, став в 1980 году первым в СССР вертикальным элеватором. Но относительно молодой возраст — чуть более 40 лет — послужил одним из критериев снижения градостроительной ценности здания.

«У элеватора есть только два из пяти признаков объекта культурного наследия, в том числе и по времени возникновения или дате создания. Также нет историко-архивных сведений и сведений о техническом состоянии объекта, из которых бы следовало, возможно ли его безопасно эксплуатировать в будущем. Этого достаточно, чтобы признать вопрос о включении элеватора в реестр несвоевременным», — к такому выводу пришли в управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

С просьбой включить элеватор в список объектов культурного наследия в УГООКН обращалось самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Отказ по схожим основаниям последовал также в отношении нескольких жилых домов в историческом центре Самары (включая здание на улице Молодогвардейской, неофициально именующееся «Шанхаем»), и Дома профсоюзов на Волжском проспекте.

Ранее ФАН сообщал, что на улице Галактионовской в Самаре обрушилась несущая стена двухэтажного дома.