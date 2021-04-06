Заместитель гендиректора «Крыльев» рассказал о принципах селекционной работы

Самара, 6 апреля. В штатном расписании футбольного клуба «Крылья Советов» — пополнение. На прошлой неделе к работе в клубе приступил селекционный отдел, возглавляемый Арменом Маргаряном. Это назначение прокомментировал в эксклюзивном интервью ФАН заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин.

— Армен Маргарян имеет хороший опыт работы в структурах таких клубов как «Зенит» и «Локомотив». Нам тоже надо равняться на лучшие образцы. Это, конечно, не дело, что в «Крыльях» до сих пор не было селекционного отдела как такового. Сейчас набрали несколько ребят, и они уже с головой погрузились в работу — сидят отсматривают игроков, готовят аналитические отчеты.

— Это работа на ближайшую трансферную кампанию или на дальнюю перспективу?

— Работа ведется по всем направлениям. Но вы же понимаете, что если команда выходит в премьер-лигу, на что мы все, конечно, надеемся и в чем практически уверены, то усиление ей необходимо.

— Новые игроки могут понадобиться и в связи с тем, что кто-то из нынешних футболистов «Крыльев» может покинуть команду? В первую очередь речь о Сергееве, Зиньковском, Голенкове.

— Вы сами знаете, что на этих игроков есть большой спрос, а с Голенковым «Ростов» уже заключил контракт. Они могли уйти уже зимой. Поэтому мы обязаны были подстраховаться и найти тех, кто их заменил бы. Хорошо, что команде удалось сохранить лидеров, но все понимают, что они могут уйти и летом. Так что игроки, пришедшие в зимний трансферный период, еще пригодятся команде. Это игроки качественные и перспективные. Например, Аймбетов — игрок не самой слабой сборной Казахстана, это ведь о чем-то, да говорит? Сейчас он отправился в аренду, но правами на него по-прежнему владеет наш клуб.

— Пожелания главного тренера при селекционной работе должны учитываться?

— Безусловно. Но это процесс двусторонний. Мы со своей стороны тоже можем кого-то предлагать, поскольку у нас охват возможных кандидатур больше. У главного тренера масса другой работы, он просто физически не может заниматься отсмотром большого количества игроков. Для того и существует селекционный отдел.

— Имеет значение, кто у футболиста агент?

— Надо отталкиваться от качеств футболиста — соответствует ли его уровень предъявляемым требованиям, подходит ли он нашей команде и нашему клубу. Если это хороший игрок — какая разница, кто представляет его интересы? Другое дело, что когда больше чем полкоманды от одного агента — это перекос, которого надо избегать. Потому что тут могут вступать в дело другие критерии, помимо качеств игрока.

— Но не может ли так получиться, что если вы откажете какому-то агенту в трансфере, он заберет всех своих игроков и перепродаст в другие клубы?

— Я думаю, до этого не дойдет. А вообще, контракты надо заключать так, чтобы нельзя было «выдернуть» игрока помимо воли клуба, поставив нас перед фактом. В этом в том числе заключается наша работа. То, что сделано до нас, изменить мы уже не можем, но в будущем подобного допускать нельзя.

— Из уст руководства области неоднократно озвучивалось пожелание, чтобы в команде играло как можно больше футболистов, имеющих отношение к самарскому региону. Имеются в виду не только уроженцы Самары и области, но и, например, игроки, прошедшие через тольяттинскую Академию имени Коноплева. Вы этот критерий учитываете в своей работе?

— Видимо, это озвучивалось до моего прихода. Подобный посыл понятен, но, я думаю, он не исключает того, что все равно в первую очередь футболисты должны оцениваться по игровым качествам, а не только причастностью к региону.

— И все же. Если взять условного Глушенкова, занимавшегося в Академии Коноплева, и равноценного ему по качествам футболиста, — кого предпочтете?

— Конечно, Глушенкова.

Ранее ФАН сообщал, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев установил новый рекорд Футбольной национальной лиги.