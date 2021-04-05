ФАН публикует видео мощного взрыва на складе в Кинеле

Кинель, 5 апреля. Крупный пожар возник в производственном помещении по переработке автомобильной резины в городе Кинель Самарской области. На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что причиной стал крупный взрыв.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:30 (17:30 по московскому) в понедельник. Огнем был охвачен ангар на улице Промышленная, 6А.

На мечте ЧП работают 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек.

Пресс-служба самарской прокуратуры уточняет, что огонь вспыхнул в производственном помещении по переработке автомобильной резины ООО «Экопереработка» и охватил два ангара.

«В результате пожара пострадал один человек, он доставлен в больницу, оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту ЧП организована прокурорская проверка, дело взял под свой контроль межрайонный Кинельский прокурор Юрий Сергеев.