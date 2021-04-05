Федеральный центр поможет развитию футбола в самарском регионе

Самара, 5 апреля. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали министерство спорта РФ, Российский футбольный союз, Правительство Самарской области и федерация футбола региона. В первую очередь документ предусматривает создание и обновление инфраструктуры для занятий футболом.

Так, в Самарской области, как заявлено, должен получить профессиональный статус еще один футбольный клуб. В настоящее время таким статусом обладают самарские «Крылья Советов», тольяттинские «Акрон» и «Лада». Ранее профессиональный футбольный клуб был в Сызрани, но сейчас он выступает на любительском уровне. Вполне вероятно, именно сызранской команде и планируется вернуть профессиональный статус. Кстати, Самарскую областную федерацию футбола возглавляет президент ФК «Сызрань-2003» Максим Симонов.

Озвучены также планы вывести в премьер-лигу женскую футбольную команду «Крылья Советов». В 1990-2000 годах самарский ЦСК ВВС успешно выступал в женском футбольном первенстве — команда четыре раза становилась чемпионом страны, неоднократно занимала призовые места. Одна из футболисток той команды — Галина Комарова — сейчас возглавляет в качестве главного тренера новую команду девчонок, которая теперь стала частью ПФК «Крылья Советов». Презентация коллектива на днях прошла на «Солидарность Арене» (так теперь называется «Самара Арена»).

«Перед командой поставлена задача занять одно из двух первых мест в первом дивизионе и завоевать право на выступления в Суперлиге», — озвучила планы нового коллектива Галина Комарова.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, в области должна быть создана система подготовки резерва, которая позволит спортсменам развиваться и выходить на профессиональный уровень, не покидая родной регион. Чтобы эти планы реализовались, помимо профессиональных футбольных команд, в регионе должны появиться и новые спортивные сооружения.

«Соглашение с Самарской областью включает в себя строительство новых инфраструктурных объектов, открытие групп подготовки девочек, развитие профессионального спорта и подготовку новых тренеров и судей. К 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 2 полноразмерных манежа, 2 стадиона вместимостью более 1500 мест и 3 полноразмерных поля — все с искусственным покрытием. Также в области появятся два новых полноразмерных поля с натуральным покрытием», — рассказал Олег Матыцин.

Упомянутая инфраструктура должна работать на то, чтобы растить как можно больше успешных профессиональных спортсменов в регионе.

«Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше наших ребят играло в профессиональных клубах, представляющих Самарскую область, а в перспективе — и в сборных командах России. У нас есть две опорные точки подготовки спортсменов в двух крупнейших городах региона — это «Академия футбола имени Юрия Коноплева» в Тольятти и академия «Крыльев Советов» в Самаре. Обязательно будем создавать для увлеченных игрой мальчишек и девчонок все условия для занятий и совершенствования навыков. Уверен — развитие молодежного футбола позволит нам выстроить пирамиду подготовки профессиональных футболистов — от детских секций до профессиональных команд», — обозначил перспективы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Одна из футбольных школ области получит статус Регионального центра РФС, еще одна будет именоваться Детским футбольным центром. В каждом из этих заведений будут заниматься не только мальчики, но и девочки.

«Центры смогут рассчитывать на финансовую и методологическую поддержку со стороны РФС», — пообещал Александр Дюков, президент Российского футбольного союза.

Но внимание будет уделено не только спорту высших достижений, но и массовым занятиям на любительском уровне.

«В регионе планируется запуск Школьной футбольной лиги, на регулярной основе будут проводиться соревнования среди дворовых команд и турниры по пляжному и мини-футболу, а также мастер-классы с участием известных тренеров и футболистов», — рассказал глава РФС.

Кроме того, планы по строительству и развитию спортивной инфраструктуры были озвучены во время встречи самарского губернатора Дмитрия Азарова с министром спорта РФ Олегом Матыциным. В частности, в этом году в регионе должны появиться два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, будет завершена реконструкция легкоатлетического манежа в Тольятти и стадиона «Орбита» в Самаре. В областном центре будет запущен в эксплуатацию заново возведенный Дворец спорта и начнется строительство лыжероллерной трассе на УСЦ «Чайка».