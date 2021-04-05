По-прежнему на «подушках»: навигация по Волге у Самары еще не открыта

Самара, 5 апреля. Теплоход «Ом-142» Самарского речного пассажирского предприятия прибыл к речному вокзалу. Это судно в период навигации осуществляет рейсы до села Рождествено на правом берегу Волги.

Факт появления теплохода у причальной стенки был истолкован рядом местных СМИ как начало периода весенне-летней навигации. Однако, как сообщили ФАН на речном вокзале, подобная информация преждевременна. Рейсы до Рождествено по-прежнему выполняются судами на воздушной подушке.

Из-за сложной ледовой обстановки (где-то лед уже растаял, а где-то выпирает острыми кромками, опасными для «подушек») 2 апреля переправа между Самарой и Рождествено закрывалась. Сейчас она осуществляется с увеличенными интервалами и только в светлое время суток.

Теплоходы «Ом» по весне традиционно ходят поначалу не до пристани Рождествено, а до поселка Подголятино, где пологий берег позволяет судну «уткнуться» в него носом и осуществить посадку и высадку пассажиров. Пристань Рождествено находится в узкой протоке, именуемой Воложкой, которая вскрывается обычно существенно позже основного русла Волги.

Когда начнут ходить «омики» до Подголятино, на речном вокзале Самары ответить ФАН затруднились. А в Самарском речном пассажирском предприятии телефоны лиц, уполномоченных давать информацию, не отвечали.

Остается предполагать, что навигация начнется не раньше 7 апреля. Ведь именно с этой даты прописано оказание услуг по перевозке пассажиров до Рождествено в контракте, размещавшемся ранее на сайте госзакупок.