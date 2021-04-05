Выставка самарского художника, писавшего без рук и ног, открылась в Москве

Самара, 5 апреля. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве открылась выставка работ под названием «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». Слово «нерукотворные» в данном случае имеет буквальный смысл: художник писал, держа кисть в зубах.

Григорий Журавлев — уроженец села Утевка Самарской губернии (ныне — Нефтегорский район Самарской области). Он от рождения не имел рук и ног, но сумел получить образование и освоить мастерство художника. Написанные им иконы не только украшают храм в родной Утевке, но и разбросаны по коллекциям в разных городах России и даже в других странах. Сотрудникам Самарского краеведческого музея имени Алабина пришлось провести большую работу, чтобы собрать выставочные экспонаты в одну экспозицию.

«Отыскать иконы и графические работы Журавлева, уговорить владельцев поучаствовать в нашем проекте было непростой задачей», – призналась Ирина Крамарева, зам. директора музея по научной работе.

В открытии выставки приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор музея имени Рублева Михаил Миндлин, недавно назначенный директор музея имени Алабина Андрей Кочетков, настоятель храма Святой Троицы в селе Утевка отец Анатолий.

«Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все дошедшее до нас творчество Григория Журавлева? Разве не чудо, что творения нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю XX века? Невозможно без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Все намеченное по сохранению памяти об этом великом человеке, задуманное нами на территории Самарской области, мы обязательно сделаем: завершим реставрацию храма, создадим культурный центр Григория Журавлева», — пообещал самарский губернатор.

Воочию увидеть работы легендарного художника (в этом году исполняется 105 лет со дня его ухода из жизни) в Москве можно будет до 27 апреля. Затем выставка переедет в Санкт-Петербург, где будет работать в музее религии с 7 по 31 мая. С 11 июня до 30 ноября экспозиция разместится в самарском музее имени Алабина.

Помимо «офлайна», выставка проходит также в мультимедийном формате в исторических парках «Россия – моя история» в 23 городах: Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Якутске, Махачкале, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Сургуте, Пятигорске, Владивостоке, Самаре и Москве.



