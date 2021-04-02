Ледоход на Волге прервал сообщение между Самарой и Рождествено

Самара, 2 апреля. Сложная ледовая обстановка на реке Волге создала проблемы жителям села Рождествено. Этот населенный пункт, располагающийся на другом берегу от областного центра, имеет связь с «цивилизацией» только посредством речной переправы. В зимний период она осуществляется судами на воздушной подушке.

Утром 2 апреля Самарское речное пассажирское предприятие объявило о том, что из-за ледохода переправа будет работать с увеличенными интервалами и только в светлое время суток. К вечеру этого же дня предприятие сообщило, что переправа закрыта.

«Движение судов будет продолжено при улучшении состояния трассы», — извещает сайт СРПП.

Ранее суда на воздушной подушке двигались по остаткам ледяного покрова. Температура воздуха в Самаре на ближайшей неделе, по прогнозам синоптиков, будет выше нуля днем и ниже нуля — ночью. В такой обстановке лед продолжит таять, но не слишком интенсивно. А «улучшение состояния трассы» — вероятно, это полное освобождение акватории Волги ото льда. Но в этом случае уже можно запускать традиционные речные суда типа «Ом» и «Москва».

Ранее ФАН сообщал о том, что предстоящим летом в Самаре намерены протестировать «водный электробус».