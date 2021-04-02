Футболист «Крыльев Советов»: хотел бы слетать в космос

Самара, 2 апреля. Необычный способ подготовки к календарному матчу ФНЛ (3 апреля с ивановским «Текстильщиком») избрала команда «Крылья Советов». Обычно спортивные коллективы накануне игры «запираются» на тренировочной базе и никуда не выезжают. «Крылья» же отправились на экскурсию в музей «Самара космическая».

Мероприятие было приурочено к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Экскурсию футболистам и тренерам провела директор и основатель музея Елена Кузина. Спортсмены с неподдельным интересом слушали истории и про происхождение той ракеты, что установлена над музеем (это, к слову, настоящая ракета, а не муляж — единственный в своем роде экспонат в мире), и про первый полет и приземление Юрия Гагарина, и про другие экспонаты.

К сожалению, игроки были ограничены во времени (все-таки накануне матча нужна еще и тренировка), поэтому экскурсию, рассчитанную на полтора часа, пришлось уложить в 30 минут. Пока расходились и делали фото на память, некоторые футболисты подходили к Елене Кузиной и задавали ей вопросы индивидуально, заинтересовавшись темой.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пояснил ФАН выбор даты экскурсии.

«Я родился и рос в эпоху, когда каждый полет человека в космос был событием, потому, конечно, к этому празднику у нашего поколения — особое отношение. К тому же я долгое время жил в городе Королеве, тоже связанном с производством ракет. Сейчас мы живем и играем в Самаре, которая носит неофициальный титул космической столицы России, поэтому понимаем, что для города нынешняя дата — особенная. В нашем коллективе очень много молодых ребят, для которых полет Гагарина — уже довольно далекая по времени история. Они узнали сегодня много для себя нового. Я не думаю, что это может помешать подготовке к завтрашнему матчу. Вот потом у нас начнется подготовка к игре Кубка России, а в День космонавтики мы играем в Астрахани. Будет уже не до экскурсий. Поэтому решили съездить в музей сегодня», — рассказал тренер.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, который провел в Самаре много лет в качестве игрока, также подчеркнул важность предстоящего юбилея.

«Я прекрасно понимаю, что такое для Самары космическая тема. Не случайно и архитектура нового стадиона, построенного к чемпионату мира, выдержана в космической тематике. Когда видишь «Самара Арену» с самолета (с 1 апреля она называется «Солидарность Арена». — Прим. ФАН), она выглядит так, будто в городе приземлился фантастический летающий объект», — поделился ощущениями Сергей Корниленко.

Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский признался, что космическая тема будоражит его мечты.

«Для меня это что-то неизведанное и фантастическое. Честно говоря, хотел бы когда-нибудь слетать в космос, но понимаю, что это нереально. Заключить контракт с «Манчестер Юнайтед» и заработать на коммерческий полет? Ну, может быть, и так», — посмеялся футболист в беседе с корреспондентом ФАН.

Для Зиньковского дата 12 апреля связана не только с освоением космоса. Два года назад в этот день он забил свой первый гол за самарскую команду, «космическим» обводящим дальним ударом поразив ворота казанского «Рубина».

«Да, для меня эта дата особенная. В этом году мы будем играть дома 8 апреля кубковый матч с московским «Динамо» в майках с изображением Юрия Гагарина. Надеюсь, удастся забить и в этой игре», — выразил надежду игрок.

Именно такую майку с Гагариным подарил директору музея Елене Кузиной Сергей Корниленко. Игорь Осинькин вручил ей афишу на предстоящий матч, а вся команда, поблагодарив Елену Михайловну за интересную экскурсию, пригласила ее на кубковую игру.

«Я обязательно постараюсь приехать на матч», — пообещала Елена Михайловна игрокам и тренерам.

В свою очередь, Елена Кузина подарила руководителю отдела ветеранов ПФК «Крылья Советов» Валерьяну Панфилову уменьшенную модель ракеты «Союз» — той самой, что возвышается в Самаре на проспекте Ленина над музеем «Самара космическая».

Ранее ФАН сообщал о программе празднования Дня космонавтики в Самаре.