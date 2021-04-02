«Водный электробус» протестируют в Самаре ближайшим летом

Самара, 2 апреля. В областном центре состоялось обсуждение проблем речного транспорта. В мероприятии приняли участие профильные министерства, предприятия отраслевого бизнеса, общественные организации.

В прозвучавших докладах были названы цифры, характеризующие нынешнее состояние речных перевозок в регионе. В частности, указывалось на «почтенный» возраст работающих на Волге судов.

«Средний возраст самоходных судов составляет 44,5 года, плавательных объектов — 55,7 года. Многие требуют капитального ремонта», — рассказал Иван Квасюк, директор ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Про изношенность судов говорил и Юрий Старостин, директор Средне-Волжского филиала ФАУ «Российский речной регистр». По его словам, сам по себе возраст на эксплуатационные качества влияет не критично. Другое дело, что подвижной состав полувековой давности отчасти устарел морально.

«Как такового срока службы у судов нет, проводится восстановительный ремонт, и судно эксплуатируется дальше. Но, конечно, хотелось бы, чтобы флот сегодня был иной, автоматизированный, с приличными условиями обитаемости, высокой маневренностью и хорошими мореходными качествами», — заявил Юрий Старостин.

В ходе мероприятия прозвучала информация о возможном обновлении речного транспорта в регионе. Так, уже ближайшим летом планируется взять на тестовую эксплуатацию 80-местное электрическое судно под название Ecobus, которое предоставит ООО «Эмпериум» из Санкт-Петербурга. Договоренности об этом были достигнуты на транспортной неделе в Москве еще в ноябре прошлого года.

«Было принято совместное решение о возможности эксплуатации в Самаре электрического судна в навигацию 2021 года. Сейчас разрабатывается план по предоставлению объекта из Питера, будем вводить его в этом году в тестовый режим», — рассказал Сергей Калинин, возглавляющий в министерства транспорта Самарской области департамент развития транспортного комплекса.

Рассматривался вариант запустить «водный электробус» на переправу от речного вокзала до села Рождествено. Но пока предполагается задействовать новое судно на экскурсионных рейсах.

Ранее ФАН сообщал, что навигацию по Волге в Самарской области планируется открыть 7 апреля.