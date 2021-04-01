Отремонтированная «Самара Арена» сможет принять 22 459 зрителей

Самара, 1 апреля. Футбольный клуб «Крылья Советов» возвращается на «Самара Арену». На главном стадионе города, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, в феврале, как сообщал ФАН, был обнаружен разрыв сварного шва на одной из балок. В настоящее время проблемное соединение стянуто анкерными болтами в ожидании теплой погоды, когда труба будет вновь сварена.

Проведена экспертиза состояния остальных элементов конструкции стадиона. По ее итогам противопоказаний к проведению на арене спортивных мероприятий со зрителями не выявлено.

Таким образом, команда «Крылья Советов» сможет вновь сыграть на «Самара Арене» уже ближайший матч первенства Футбольной национальной лиги — 3 апреля они сыграют с ивановским «Текстильщиком». Предыдущие три встречи в этом году «Крылья» проводили на стадионе «Металлург», заявленном в качестве резервного.

Кроме того, 8 апреля на «Самара Арене» пройдет матч 1/4 финала Кубка России, в котором «Крылья Советов» сыграют с командой премьер-лиги — московским «Динамо». Самарцы — единственный коллектив из ФНЛ, пробившийся в эту стадию кубкового турнира.

Тем временем стало известно о некоторых послаблениях в регионе по части ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В частности, число зрителей на спортивных соревнованиях разрешено увеличить с 20 % до 50 % от вместимости спортсооружения.

Таким образом, на «Самара Арене» смогут разместиться до 22 459 болельщиков (ее официальная вместимость — 44 918 человек). А на стадион «Кристалл» в Жигулевске будет разрешено пропустить 782 зрителя (вместимость — 1565). На этой арене принимает своих соперников еще одна команда ФНЛ из Самарской области — тольяттинский «Акрон».

В Футбольной национальной лиге в этом году оба коллектива из региона идут без поражений. «Крылья Советов» выиграли все семь матчей первенства (плюс одну кубковую встречу) и уверенно лидируют в турнире. «Акрон» четырежды сыграл вничью и трижды победил, что позволило команде выбраться из зоны вылета в ПФЛ.

За соблюдением «коронавирусных» ограничений в ФНЛ следят строго. Так, после матча во Владикавказе, в котором местная «Алания» уступила 0:1 как раз «Крыльям Советов», к стадиону из столицы Северной Осетии были применены санкции. Причина — несоблюдение социальной дистанции. Зрители размещались на единственной трибуне реконструируемой арены в том числе в проходах и на ступеньках. Клуб в итоге оштрафован на 250 тысяч рублей, а важный домашний матч с московским «Торпедо» (прямым конкурентом за выход в стыковые матчи) «Алания» вынуждена будет провести на нейтральном стадионе.