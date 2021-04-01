Главного перевозчика Самары наказали за нехватку автобусов на маршрутах

Самара, 1 апреля. Компании «СамараАвтоГаз» выписан штраф в размере 330 тысяч рублей. Причина — «невыполнение условий муниципального контракта». Компания не обеспечила нужное количество рейсов по городским маршрутам.

ООО «СамараАвтоГаз» — на данный момент единственный перевозчик, который обслуживает все муниципальные автобусные маршруты Самары (как своими силами, так и привлекая компанию-субподрядчика). Такая ситуация сложилась перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» оказалось в предбанкротном состоянии, а все городские маршруты были переданы «СамараАвтоГазу».

С тех пор работа компании постоянно подвергается критике со стороны горожан. Прокуратура Самары нашла подтверждение недовольству пассажиров.

Как выяснили надзорные органы, ООО «СамараАвтоГаз» в одностороннем порядке серьезно сократило количество выпускаемых на линию автобусов в период пика пандемийных ограничений. Руководство предприятия мотивировало это резким снижением пассажиропотока.

По сведениям ФАН, в этот период резко снизилась загруженность и, как следствие, доходы водителей и кондукторов на предприятии. Руководство организации не выплачивало сотрудникам премиальную часть заработка, сославшись на сильное падение доходов.

В дальнейшем практика выпуска в рейсы гораздо меньшего числа машин, чем прописано в реестре, продолжилась.

«В ноябре 2020 года только на маршруте № 61 ежедневно не выполнялось от 60 до 114 рейсов. Аналогичная ситуация сложилась и в 2021 году», — говорится в выводах прокуратуры.

По итогам проверки компании выписан штраф, а в случае рецидивов организации грозят более серьезные наказания, вплоть до отзыва лицензии.

Как уже сообщал ФАН, недавно ООО «СамараАвтоГаз» заявило, что готово отказаться от муниципальных перевозок в условиях «откровенной травли».