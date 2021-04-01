Верил весь город: топ-3 первоапрельских розыгрышей конца 80-х в самарских СМИ

Самара, 1 апреля. Первоапрельский розыгрыш, в который поверил целый город-миллионник, — можно ли сейчас представить себе такое? А в перестроечные времена, в конце 80-х годов прошлого столетия, это было реальностью.

Почему именно тогда? Потому что газет по-прежнему было еще раз-два и обчелся, и все они были официальными органами властных или партийных (что по сути одно и то же) структур. Вера в печатное слово была абсолютной.

С другой стороны, журналисты в эпоху «перестройки, гласности, ускорения» уже вели себя раскрепощеннее и не замыкались в рамках официоза. И иногда получались очень удачные и резонансные шутки.

В Самаре (тогда еще Куйбышеве) флагманом такой прогрессивной журналистики был орган обкома ВЛКСМ — газета «Волжский комсомолец». Именно там несколько лет подряд 1 апреля выходили материалы, которые «за чистую монету» принимали очень многие. ФАН вспоминает наиболее резонансные.

Яйцо динозавра

Суть небольшой заметки была в том, что при строительстве какого-то здания обнаружили гигантское яйцо динозавра. Почему в нее поверили? Во-первых, это был внешне типовой новостной текст в бесстрастном информационном стиле. А во-вторых, он был проиллюстрирован «фотографией» — башенный подъемный кран, который вытаскивает из земли огромное яйцо высотой с половину этого крана.

Это сейчас подобный коллаж может соорудить и ребенок. Но надо понимать типографские возможности тех времен, особенно в провинции. Не то, чтобы надвинуть одно изображение на другое и отретушировать было совсем уж технически сложно. Просто это требовало времени и усердия, а смысла затевать такую «возню» обычно не было. Потому читатели не привыкли к коллажам (так как их почти не видели) и соответственно даже не подозревали «подлог».

В итоге про яйцо динозавра гудел весь город дня три — до следующего выпуска газеты, в котором редакция призналась в розыгрыше.

Угнали «Антошку»

В следующем году «комсомольцы» отличились еще одной резонансной «фотографией». Был показан известный всем горожанам вид детского парка имени Юрия Гагарина с Московского шоссе, где «точками притяжения» были кафе «Ракета», размещенное в одноименном судне на подводных крыльях, и детский кинотеатр «Антошка», под который переоборудовали самолет Ан-10А.

Так вот, на этом «фото» «Антошки»… не было! В заметке приводились «свидетельства очевидцев», живописавших, как они ночью слышали гул моторов и шум пропеллеров, но и подумать не могли, что это взлетает «Антошка» из парка.

Правдоподобность истории поставить под сомнение было некому, так как напротив парка по другую сторону Московского шоссе еще не было жилых домов, из окон которых можно было бы увидеть «взлет» воздушного судна. И тем более не было интернета и смартфонов, с помощью которых фейк был бы вмиг разоблачен. То, что «Антошка» стоит на своем месте, видели только те, кто проезжал мимо на троллейбусах или личных автомобилях, но рассказать об этом они могли только своему небольшому кругу общения «офлайн».

Конечно же, никуда «Антошка» взлететь не мог в принципе, так как двигателей на нем не было, только красивые пропеллеры. Да и отбуксировать по земле самолет было бы весьма затруднительно. Но почему-то в такие нюансы доверчивый по тем временам народ не особо вдумывался.

Четырехразовые проездные талоны

Следующая шутка была, что называется, «на злобу дня». Тогда в Куйбышеве-Самаре существовала странная система оплаты проезда в автобусах. Нужно было либо кинуть 6 копеек в кассу и открутить билет, либо купить у водителя или в киоске «книжку»-абонемент из десятка склеенных талонов. Причем если в трамваях и троллейбусах абонементные талоны компостировались, то в автобусах их нужно было кидать в кассу и выкручивать разовый билет.

В конце восьмидесятых кто-то во власти вдруг сообразил, что это же двойной расход бумаги, а лес — наше богатство, которое надо экономить. Автобусы в компостерах появились, но мало того — стали выпускать двухразовые талоны по 12 копеек каждый! Талон компостировался с одного края, а при следующей поездке — с другого.

Параллельно велись разговоры о введении одинаковой стоимости проезда во всех видах городского транспорта, как в Москве, где билет стоил 5 копеек (в Куйбышеве проехаться на трамвае оценивалось в 3 копейки, на троллейбусе — 5, на автобусе — 6).

И вот на этом информационном фоне в «Волжском комсомольце» 1 апреля сообщили, что в целях экономии государственных природных ресурсов вводятся единые четырехразовые талоны стоимостью 20 копеек! Даже опубликовали изображение билета. С надписью «компостировать по часовой стрелке».

В итоге «пострадали» больше всех киоскеры, торговавшие талонами на транспорт. Которым пришлось выслушивать тирады граждан, потрясающих выпуском газеты и возмущенных тем, что им продают автобусные талоны «старого образца» и стоящие дороже, чем «новый» единый билет.

Самое интересное, что киоскеры тоже не поняли, что это розыгрыш, и вывесили объявления: «По поводу новых четырехразовых талонов обращаться за информацией в редакцию «Волжского комсомольца».

Постепенно абсолютное доверие к СМИ стало угасать, а фейковые новости стали появляться чуть ли не в ежедневном режиме. Так что подобного общественного резонанса первоапрельские розыгрыши уже не провоцировали.

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