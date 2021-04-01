Житель Самары, убивший котенка, получил три года колонии по совокупности преступлений

Самара, 1 апреля. Куйбышевский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю областного центра, который в ноябре прошлого года во время ссоры со знакомой девушкой убил котенка на глазах у малолетнего ребенка.

Многие СМИ сообщили, что молодой человек получил срок именно за это преступление. Как выяснил ФАН, это не совсем так. В деле оказался еще один эпизод.

«Он же 24 декабря 2020 года, находясь в квартире своего знакомого, совершил кражу двух его телефонов, планшета и продуктов питания, причинив ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей», — сообщила прокуратура Самарской области.

Суд назначил наказание по совокупности двух преступлений: п. 6 ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Принято во внимание, что подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.