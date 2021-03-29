Между Уфой и Кумертау полетит «Орлан»

Уфа, 29 марта. Куйбышевская железная дорога запускает новый беспересадочный маршрут в Башкортостане. Дизель-поезд «Орлан» свяжет между собой столицу республики Уфу и город Кумертау, находящийся на юге региона, недалеко от границы с Оренбургской областью.

Регулярные рейсы по новому маршруту начнутся 2 апреля. Поезд будет делать остановки на станциях Дема, Стерлитамак, Салават и Мелеуз. Время в пути от Уфы до Кумертау (это около 250 км) составит 3 часа 50 минут.

Ранее, чтобы добраться до Кумертау, пассажирам требовалось делать пересадку в Стерлитамаке, и весь путь занимал более 6 часов.

Справка ФАН: дизель-поезд «Орлан» — это так называемый «рельсовый автобус» третьего поколения (РА-3). От своих предшественников (в особенности от РА-1, в котором даже не был предусмотрен туалет) отличается повышенным комфортом и эргономичностью. В нем установлены мягкие кресла, широкие багажные полки, современные санузлы с биотуалетами, информационные табло, светодиодное освещение, смонтирована система очистки и обеззараживания воздуха.

Как выяснил ФАН, из Уфы поезд будет отправляться в 18:39 по местному времени, в 20:49 он остановится в Стерлитамаке, в 22:29 прибудет в Кумертау. Обратный рейс стартует рано утром — в 4:08, Стерлитамак по расписанию в 5:41, прибытие в Уфу — в 8:01 местного времени.

Стоимость проезда от Уфы до Стерлитамака — 343 рубля, до Салавата — 413 рублей, до Мелеуза — 512 рублей и до Кумертау — 576 рублей. Обслуживает маршрут Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Ранее ФАН сообщал, что на Куйбышевской железной дороге возобновлен пригородный маршрут от Сызрани до Кузнецка.