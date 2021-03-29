Омбудсмен в Самарской области призвала пересмотреть мусорные тарифы

Самара, 29 марта. Система начисления тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов нуждается в срочной корректировке. Такой вывод сделан в докладе Ольги Гальцовой, занимающей должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Основные претензии жителей региона к «мусорной реформе» проанализированы и сведены в один текст по итогам обращений граждан в аппарат Уполномоченного по правам человека. Самый больной вопрос: принцип начисления платы за вывоз мусора.

Справка ФАН: в настоящий момент для сельских и городских жителей применяется разная формула начисления платы за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Сельчанам выставляются суммы исходя из числа проживающих в доме или квартире. Горожанам — исходя из площади жилого помещения. Больше всех этим недовольны те, кто проживает в частных домах в городских поселениях.

«Жителю поселка Усть-Кинельский (входит в состав городского округа Кинель. — Прим. ФАН), который проживает в частном доме с супругой, ежемесячно выставляют счет на 1464 рубля. При этом пенсия мужчины составляет 13 000 рублей, у супруги же этот показатель меньше. Похожая ситуация сложилась и в Тольятти. Местной жительнице, которая также проживает в частном доме, приходится платить по 1635 рублей в месяц», — такие примеры приводятся в докладе Ольги Гальцовой.

Еще один момент, который не устраивает ни горожан, ни сельчан, — невозможность перерасчета тарифа при отсутствии граждан долгое время по месту регистрации.

«Данную систему необходимо срочно корректировать. Например, изменить методику начисления платы за вывоз ТКО с возможностью проведения перерасчета», — считает обмудсмен.

Относительно того, как «правильно» начислять тарифы, жители региона дискутируют: кто-то считает справедливым расчет по количеству жильцов, кто-то — по занимаемой площади. Но практически все единодушны в том, что странно платить за вывоз ТКО тем, кто в своих домах или квартирах по какой-то причине не проживает.

«Мы на все лето с мужем уезжаем в деревню, в городской квартире не живем. Никаких отходов, таким образом, не производим. Почему мы должны платить за вывоз мусора, которого нет? Это плата за воздух?» — недоумевает в беседе с ФАН пенсионерка Раиса Е.

Ранее ФАН сообщал о том, что коммунальщики считают необходимым повышение тарифов на обслуживание из-за нерадивости граждан.