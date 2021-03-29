Все крыши Самары проверят на наличие снега и льда

Самара, 29 марта. Сходы снега и льда со скатных крыш в последние дни марта привели к тому, что пострадали люди. В одном случае погибла женщина. В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина поручила всем профильным службам провести тотальную проверку состояния крыш во всем городе.

Вопрос этот был поднят на еженедельном оперативном совещании в городской администрации.

«Коллеги, прошу не снимать с себя ответственности, это в первую очередь касается внутригородских районов, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Департамент городского хозяйства должен обеспечить жесткий контроль. Адреса, где будут зафиксированы нарушения, должны отрабатываться незамедлительно, в оперативном порядке», — обратилась Елена Лапушкина к администрациям внутригородских районов, представителям жилищных инспекций и городской административно-технической инспекции по благоустройству.

Корреспондент ФАН провел собственное «инспектирование» состояния кровель в историческом центре города, где подавляющее большинство крыш — скатные. В течение зимы их очистка от наледи и снега оставляла желать лучшего. На данный момент практически нигде снег над тротуарами и дворами не нависает — он растаял. Исключение составляют отдельные теневые участки.

Погода способствует бурному таянию, потому выполнить поручение главы Самары соответствующим службам не должно составить труда.

Кроме того, на совещании в администрации поднимались вопросы подготовки к месячнику по благоустройству, а также аварийно-ямочного ремонта дорог.

Отдельной темой обсуждения были сигналы из соцсетей жителей поселка Зубчаниновка, которые публиковали фото дорог, залитых водой. Поручено ускорить вывоз оставшегося снега, таяние которого и приводит к скоплениям воды. В департаменте городского хозяйства заверили, что это будет исполнено в течение суток.

Ранее ФАН сообщал о том, что депутат Госдумы Александр Хинштейн инициировал проверку муниципальных контрактов на уборку снега в Самаре на предмет коррупции.