Обслуживание самарских фонтанов обойдется казне в сорок миллионов рублей

Самара, 29 марта. 42 городских фонтана и 37 поливочных водопроводов в областном центре необходимо в 2021 году очистить, подготовить к летнему сезону, отремонтировать, а затем законсервировать на зиму. Подрядчик, который возьмет на себя эти работы, получит из городского бюджета 40 623 350 рублей и 61 копейку.

Как выяснил ФАН, фонтаны должны начать работать не позднее 10 мая 2021 года и завершить работу 1 октября. До 10 мая с момента начала контракта подрядчик должен расконсервировать фонтаны и поливочные системы, очистить их от мусора и запустить в эксплуатацию. А с октября законсервировать фонтаны на зиму и до 20 декабря проводить ревизию их состояния.

Кроме того, фонтан в сквере Первых Космонавтов необходимо полностью отремонтировать. Подрядчику предстоит демонтировать старую гранитную облицовку стен и пола фонтана, а также декоративную мозаику, разобрать стены и установить взамен новые — из железобетона. После чего заново облицевать фонтан полированными гранитными плитами — частично старыми, а кое-где меняя их на новые.

Кроме того, в сквере нужно переложить заново тротуарную плитку, смонтировать новые трубопровод и электрические коммуникации.

По остальным фонтанам там, где это требуется, нужно произвести текущий ремонт. В основном это касается перекладывания облицовки фонтанов и тротуарной плитки.

Всего требования к проводимым работы описаны в техзадании на 14 страницах. В частности, нужно особое внимание обратить на то, чтобы в чашах фонтанов в период эксплуатации не было мусора. Подсветка, там, где она смонтирована, разумеется, должна функционировать и периодически проверяться на исправность. Достаточно объемны и требования к консервации объектов на зиму.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 19 апреля.

Ранее ФАН сообщал о конкурсе среди потенциальных инвесторов на ремонт оздоровительного лагеря «Черноморец» в Анапе, принадлежащего Самарской области.