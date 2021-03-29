Самарская область ищет концессионеров для ремонта оздоровительного лагеря в Анапе

Самара, 29 марта. Власти региона намерены отремонтировать оздоровительный лагерь «Черноморец», который располагается в Анапе по адресу: Пионерский проспект, 247. Заведение находится в собственности Самарской области, но в настоящий момент не эксплуатируется.

Как выяснил ФАН, последние заезды в этот лагерь проводились в июле 2017 года. С тех пор территория и корпуса охраняются частным агентством, но не используются. Судя по данным из соцсетей, и в пору активного использования большинство мест в «Черноморце» отдавалось детям из Самарской области.

Когда лагерь функционировал, он принимал за смену до 600 детей, размещавшихся в четырех корпусах, номера вмещали от 2 до 8 человек. Непосредственно с территории лагеря имелся выход на собственный оборудованный пляж.

Правительство Самарской области уже пыталось найти инвесторов для реконструкции лагеря, но пока безуспешно. В новой заявке регион предлагает концессионное соглашение сроком на 21 год. Из них три года должно уйти на капитальный ремонт помещений, замену коммуникаций и реконструкцию территории.

После того как лагерь вновь заработает, концессионеры обязаны предоставлять правительству самарского региона 600 путевок ежегодно. Предполагается, что они будут выдаваться для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В стоимость путевки будет входит не только проживание и питание, но и проезд от Самары до Анапы и обратно. Эти средства компенсируют инвестору из регионального бюджета.

В соцсетях среди тех, кто отдыхал в этом лагере, преобладают сугубо положительные воспоминания и сожаления о том, что лагерь больше не работает.

Впрочем, даже если инвестор найдется, реконструкция вряд ли начнется в текущем году. Победителя конкурса планируется объявить только в конце августа. Потенциальные участники должны внести до 14 мая задаток в размере 30 миллионов рублей и пройти предварительный отбор. Те, кто преодолеет этот этап, в течение лета представят конкурсной комиссии свои проекты реконструкции лагеря, и уже из них будет выбран победитель.

Ранее ФАН сообщал, что по концессионному соглашению планируется построить канатную дорогу через Волгу от Самары в село Рождествено.