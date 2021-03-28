«Крылья Советов» победили в центральном матче 33-го тура ФНЛ

Самара, 28 марта. Обе футбольные команды региона в 33-м туре первенства Футбольной национальной лиги одержали победы в выездных матчах со счетом 1:0. Самарские «Крылья Советов» в центральном матче тура выиграли во Владикавказе у «Алании». Тольяттинский «Акрон» в Москве оказался сильнее, чем «Чертаново».

«Крылья» в тяжелейшем матче в столице Северной Осетии, помимо забитого мяча, имели еще два-три верных момента, чтобы счет увеличить. А результативный удар нанес Иван Сергеев. Это его 29-й мяч в нынешнем первенстве, и он, как уже сообщал ФАН, идет на «вечный» рекорд Андрея Федькова 17-летней давности.

Тренер «Алании» Валерий Горохов (он ходит на пресс-конференции вместо дисквалифицированного Спартака Гогниева) отдал должное коллективу Игоря Осинькина.

«Прежде всего, хотелось бы отметить соперника. Команда выглядит очень здорово во всех компонентах игры. Видно, что она не зря идет на первом месте», — не поскупился на комплименты тренер проигравшей команды.

Кстати, Игорь Осинькин родился, вырос, играл и начинал свою тренерскую карьеру именно в Северной Осетии. Его нынешняя команда с декабря прошлого года одержала уже восьмую подряд победу в ФНЛ и уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая на шесть очков «Оренбург» и на семь — «Нижний Новгород». Плюс «попутно» в матче Кубка России «Крылья» разгромили в гостях подмосковные «Химки» 4:0 и 8 апреля сразятся в четвертьфинале с московским «Динамо».

Тольяттинский «Акрон» также продлил свою беспроигрышную серию. За зимний перерыв команда серьезно укрепила состав, и с начала календарного года уже в семи матчах подряд не уходит с поля побежденной. За это время тольяттинцы четыре раза сыграли вничью и трижды победили.

Победа в Москве над «Чертаново» была добыта «Акроном» в самой концовке матча. Отличился Карим Гираев, при этом у тольяттинцев было на одного игрока меньше из-за удаления. Этот успех позволил «Акрону» опередить в таблице «Иртыш» и «Краснодар-2» и наконец выбраться из зоны вылета.