Трамваи и троллейбусы в Самаре оснастят видеокамерами

Самара, 28 марта. Все трамваи и троллейбусы областного центра в конечном счете должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Речь идет о камерах как в водительских кабинах, так и в пассажирских салонах.

В настоящий момент, по данным городской администрации, видеонаблюдение установлено в 183 трамваях и троллейбусах. Общее количество единиц городского электротранспорта насчитывает 660 единиц подвижного состава.

При этом еще 22 машины, которые должны в 2021 году пополнить троллейбусный парк Самары, уже сразу на заводе-изготовителе будут оснащены видеооборудованием.

Предполагается, что в первую очередь видеокамеры поставят на трамваи, курсирующие по улице Ново-Садовой. По сведениям ФАН, это маршруты №5, 20, 22, 24. Именно в вагонах, обслуживающих эти маршруты, сейчас установлены валидаторы для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда пассажирами с помощью банковских и транспортных карт.

Что же касается троллейбусов, то здесь приоритет будет у маршрутов, следующих по Московскому шоссе, — №4, 12, 17, 20.

Директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов пояснил, почему установка видеокамер в трамваях и троллейбусах будет проводиться поэтапно. Это связано с высокой стоимостью как самого оборудования, так и его установки.

«Установка сертифицированного оборудования только в одном трамвае или троллейбусе обходится минимум в 90 тысяч рублей. На весь оставшийся парк в общей сложности уйдет около 38,5 миллиона рублей. Поэтому работу в этом направлении будем вести постепенно», — рассказал руководитель трамвайно-троллейбусного управления.

Ранее ФАН сообщал о ситуации с муниципальными автобусными перевозками в Самаре.