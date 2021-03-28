Депутат Госдумы: итоги уборки снега в Самаре подведет прокуратура

Самара, 28 марта. Администрация областного центра подвела итоги уборки снега в прошедший зимний сезон. По словам чиновников, зима 2020/2021 гг. выдалась аномально снежной, что повлекло за собой большую нагрузку на коммунальные службы.

«На период с ноября по март пришлось 82 снежных дня, причем часто осадки были затяжными – до 20 часов непрерывного снегопада. К примеру, в феврале текущего года количество осадков составило 167% от нормы», — информирует администрация.

По этой причине, как поясняют чиновники, коммунальщики и службы благоустройства почти все время работали в режиме усиления.

«В расчистке улично-дорожной сети, включая тротуары и посадочные площадки, площадь которой в Самаре составляет 10 809 кв. м, в обычные дни задействовались порядка 360 единиц техники и столько же уборщиков. Во время и после снегопадов – до 627 единиц техники, включая привлеченную специально для вывоза снега, и порядка 400 человек для уборки вручную», — такие цифры приведены в релизе городской администрации.

Отдельная история: организация вывоза снега. Для этой цели было задействовано 8 полигонов, из них 6 — муниципальных и 2 — частных. Расположение площадок в разных районах способствовало повышенному обороту техники, за меньшее время удавалось вывозить большее количество снега. Всего с более чем 1000 километров городских дорог было вывезено более 900 тысяч тонн снега.

«В Самаре, в отличие от некоторых других крупных городов, например, Казани, уборка ведется в две смены – круглосуточно. При этом работы синхронизируются с деятельностью других профильных предприятий, например, с МП «Инженерные системы» (в части своевременного открытия и очистки систем дождевой канализации)», — отметили в администрации городского округа.

Жители Самары, впрочем, в течение зимы неоднократно критиковали городские власти за неудовлетворительную организацию уборки улиц и городских пространств. Свое возмущение состоянием города высказывал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Чиновники, в свою очередь, сетовали на нерадивость управляющих компаний, которые не в должном количестве и несообразно погодным условиям выводили на улицы и во дворы рабочих и спецтехнику.

А депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн считает, что при заключении муниципальных контрактов на уборку снега имела место коррупция.

«Думаю, что итоги прошедшего зимнего сезона в Самаре подводить еще рано. Их подведут прокуратура и полиция. В ходе инициированных мной проверок исполнения муниципальных контрактов по уборке снега — вскрылась масса коррупционных фактов, подтверждающих: самарский снег — не белый, а поистине золотой», — написал представитель федеральной власти в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, штрафом в 30 тысяч рублей, который выписан руководителю МП «Благоустройство» г.о. Самара, дело не ограничится.

Тем временем городские власти уже сообщают о наступлении весеннего сезона в Самаре, который традиционно откроется в апреле месячником по благоустройству. В его рамках предполагается проведение сразу трех общегородских субботников. В настоящее же время, по словам чиновников, на теневых участках улиц рыхлят снег, что должно способствовать его скорейшему таянию.