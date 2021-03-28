Лев Цезарь из самарского зоопарка отметил 14-летие

Самара, 28 марта. В зоопарке отметили день рождения льва Цезаря, ему исполнилось 14 лет. По традиции, он получил мясное угощение. На этот раз, правда, Цезарю были преподнесены не куски курицы с именинными свечками, а подвешена к потолку клетки мясная тушка внушительного размера.

«Во время показательного кормления, как и положено льву, Цезарь громко рычал, защищая свою добычу, чем очень впечатлил посетителей», — рассказали сотрудники зоопарка в соцсетях.

Никита Березин, сотрудник отдела млекопитающих, рассказал собравшимся «биографию» Цезаря, а также провел импровизированную лекцию об образе жизни львов и других диких кошек — пум, леопардов, рысей, тигров, ягуаров.

«Как любая кошка, Цезарь может проваляться «без дела» 20 часов в сутки, вставая только для того, чтобы поесть. Но иногда любит поиграть в «догонялки». Агрессивным он становится тогда, когда дело касается пищи, а в остальное время — добрый, милый и ласковый», — поведал сотрудник зоопарк.

Цезаря, как узнал ФАН, перевезли в Самару из Казани еще двухлетним котенком. Продолжительность жизни в неволе у львов может достигать двух десятков лет (в условиях дикой природы — редко больше десяти лет), так что сейчас самарский «царь зверей» находится в поре зрелости и в отличной физической форме. Чтобы у льва не угасали природные инстинкты, его периодически кормят живой пищей (например, кроликами).

Возможностей для создания пары пока, к сожалению, в условиях самарского зоопарка нет. Надежда на то, что в ближайшее время все-таки для животных найдется в городе более просторная площадка. ФАН уже сообщал, что проект строительства зоопарка на новой территории существует, но его реализация была отодвинута из-за пандемии.