Весь личный состав ГИБДД в Самарской области отправлен на улицы

Самара, 28 марта. В регионе начались масштабные рейды ГИБДД. Поводом послужили сразу несколько автокатастроф с большим количеством погибших, произошедшие в Самаре и области за последнее время. Наиболее резонансные из них — с участием компаний молодых людей, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года в 9 крупных авариях в Самарской области погиб 31 человек, еще 16 получили ранения. Всего же, по данным ГИБДД Самарской области, за неполные три месяца 2021 года в регионе произошло более 400 автоаварий, количество погибших — 65 человек, пострадавших — более 600 человек.

Дорожная инспекция отмечает две тенденции: с одной стороны, количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось, с другой — увеличилась смертность на дорогах.

«Значительной долей совершенных ДТП явились столкновения, из которых основными видами нарушений стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части», — сообщается на сайте ГИБДД Самарской области.

В инспекции даже проанализировали статистику по дням недели и выяснили, что наибольшее количество аварий происходит по субботам. На втором месте — четверг, далее идут пятница и воскресенье.

Частота и повторяемость ситуаций побудили депутата Госдумы Александра Хинштейна обратиться с запросом в МВД РФ с просьбой создать комиссию и провести проверку причин повышенной аварийности в регионе.

В Правительстве Самарской области призвали ГИБДД усилить патрулирование дорог и выявление водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

«Водители пренебрегают правилами движения и превышают скорость, совершают обгон в запрещенных местах. Кроме того, среди частых причин аварий — алкогольное опьянение водителя, который рискует не только своей жизнью, но и своих пассажиров, всех участников движения», — такой предварительный анализ произошедших случаев прозвучал на заседании регионального правительства.

По итогам совещания руководитель ГУ МВД по Самарской области Александр Винников издал циркуляр об усилении патрулирования дорог в регионе. Рейды начались 26 марта и продлятся до конца апреля. В них будет участвовать практически весь личный состав ГИБДД. В том числе на улицы выйдут те, в чьи прямые обязанности не входит патрулирование дорог, и даже офисные сотрудники.

«В ходе мероприятий особое внимание будет уделено предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами ДТП», — сообщили в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал о том, что самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил чиновникам и депутатам пройти тест на наркозависимость.