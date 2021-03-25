Лучший бомбардир «Крыльев» идет в ФНЛ по графику суперрекорда 17-летней давности

Самара, 25 марта. Команда «Крылья Советов», уверенно лидирующая в Футбольной национальной лиге, в очередном туре обыграла «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 2:0. Для команды из Татарстана, которую зимой возглавил бывший московский динамовец Кирилл Новиков, это поражение стало первым в календарном году.

Открыл счет в матче Никита Чернов на 10-й минуте. А сразу после перерыва Иван Сергеев забил свой 28-й гол в сезоне. Если он так и продолжит забивать до конца чемпионата по одному мячу в каждом матче, то в итоге на его счету будет 38 голов (так как до конца первенства осталось сыграть 10 туров).

Именно столько мячей забил в 2004 году Андрей Федьков, выступавший тогда за грозненский «Терек». Это рекорд первого дивизиона, к которому никто в течение 17 лет не подбирался даже близко.

В том же 2004-м, кстати, «Терек» выиграл Кубок России по футболу, победив в финальном матче как раз «Крылья Советов», а единственный мяч в финале забил Андрей Федьков. Это был единственный прецедент в истории российского футбола, когда кубок страны завоевала команда из первого дивизиона.

«Крылья Советов» на данный момент — единственный коллектив ФНЛ, продолжающий борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка России. В четвертьфинале 8 апреля самарская команда примет московское «Динамо».

«Победит сильнейший», — уклонился от прогноза на эту встречу Кирилл Новиков, главный тренер «Нефтехимика», ранее возглавлявший «Динамо».

Есть надежда, что этот матч пройдет все-таки на «Самара Арене». На главном стадионе города, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, как уже сообщал ФАН, треснул сварной шов на одной из балок перекрытия, и ремонт конструкции затянулся. По этой причине «Крылья Советов» уже три домашних матча провели на старом стадионе «Металлург». Из-за того, что освещение на «Металлурге» не позволяет вести качественную телетрансляцию, игра с «Нефтехимиком» началась в дневное время в рабочий день. Что, конечно же, в худшую сторону сказалось на количестве зрителей.

По словам директора «Самара Арены» Виталия Иванова, сейчас разошедшиеся балки скрепили анкерными болтами, оставив небольшой зазор.

«По мере того, как будет становиться теплее, с крыши уйдет снеговая нагрузка, металл будет расширяться и становиться более податливым, зазор уменьшится, и тогда мы заварим это шов», — пояснил руководитель сооружения.

Опасности для болельщиков при нахождении на стадионе, по словам директора арены, нет абсолютно никакой.

«Мы проверили все швы и соединения, на которые увеличилась нагрузка в связи с тем, что разошелся этот узел. Все находится в проектном состоянии. Кроме того, у нас ежемесячно ведется геомониторинг конструкций специально привлекаемой подрядной организацией. А помимо этого, мы в ближайшее время обследуем все балки по кругу — а это в общей сложности около километра. Так что можно без опаски приходить на стадион», — заверил Виталий Иванов.

Рассказал он и о состоянии поля, которое по погодным условиям этого года пришлось трижды подсевать. Натуральный газон «Самара Арены» сейчас накрыт специальной пленкой, включен искусственный подогрев. Как рассчитывают на стадионе и в клубе, уже следующий домашний матч первенства ФНЛ — 3 апреля против ивановского «Текстильщика» — «Крылья Советов» смогут провести на «Самара Арене».