Маневренный жилой фонд в Самаре выстроят заново

Самара, 25 марта. Очередной скандал с маневренным жилым фондом вынудил губернатора Дмитрия Азарова принять решение о строительстве новых домов под эти цели. Поводом послужили повторяющиеся отказы людей переезжать в предоставляемые квартиры после обрушения стены дома на улице Галактионовской.

Как уже сообщал ФАН, пострадавшим жильцам и в этот раз, и при аналогичном обрушении осенью прошлого года власти предоставили квартиры из маневренного фонда в поселке Озерном. При осмотре жилья никто не соглашается на переезд, так как и сам поселок находится, по сути, за городом и не имеет транспортного сообщения с областным центром, и качество предоставляемого жилья не выдерживает критики.

Эта ситуация стала предметом обсуждения в региональном правительстве. Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась о том, что одной женщине жилье в другом районе уже предоставлено, другие пострадавшие выбирают варианты. Тем не менее повторяемость негативных историй с маневренным фондом не удовлетворила губернатора. Он поручил городским властям разработать проект строительства новых домов для этих целей.

«Важно своевременно расселять аварийные дома, предоставляя людям достойную альтернативу. Не менее важно – создать комфортные условия в маневренном фонде», — потребовал Дмитрий Азаров.

По его словам, финансирование нового строительства регион возьмет на себя. От властей областного центра нужны расчеты — какова потребность в маневренном фонде, а также соответствующая муниципальная программа.

Кроме того, необходимо встретиться с теми, кто не желает покидать аварийное жилье, выяснить их потребности, провести разъяснительную работу об опасности проживания в домах, признанных аварийными.