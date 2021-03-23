Режим повышенной готовности введен в районе Самары, где рухнула стена дома

Самара, 23 марта. В Ленинском внутригородском районе областного центра введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление связано с обрушением несущей стены двухэтажного дома по адресу: улица Галактионовская, 84Б.

Как следует из текста нормативного акта, происшествие являет собой угрозу чрезвычайной ситуации муниципального характера, которая вероятна в радиусе 15 метров от пострадавшего дома.

Заместителю главы района Матлабу Искендерову поручено оказать содействие отделу полиции №5 в охране имущества граждан, проживавших по указанному адресу. Также чиновник должен содействовать в эвакуации этого имущества из пострадавшего дома, которая будет осуществляться силами поисково-спасательного отряда городского округа Самара.

Тем из пострадавших, у кого нет иного жилья, кроме как в обрушившемся доме, должны предоставить площадь для проживания в маневренном фонде.

Корреспондент ФАН, побывавший на месте происшествия, обнаружил, что рухнувшая стена дома завешена тканью. Перед входом во двор установлено металлическое ограждение, которое, впрочем, проходу в открытую калитку не препятствует. Но ситуацию контролирует патруль полиции, дежурящий в припаркованном рядом автомобиле. Кроме того, по словам полицейских, во дворе есть собаки, готовые неласково встретить непрошеных гостей. Так что вероятность мародерства практически исключена.

Что касается предоставления жилья, то, по сведениям ФАН, пострадавшим предложены площади маневренного фонда в поселке Озерном, от которых жильцы отказались. Похожая история произошла в сентябре 2020 года. Тогда тоже рухнула несущая стена дома — и тоже по улице Галактионовской. Пострадавшим жильцам тоже предложили переехать в Озерный — и все дружно отказались, увидев предоставленные условия.

«Мы остались в шоке от увиденного. В стенах домов — трещины, в одном из них — трещина проходит по периметру здания. В той квартире, что предложили нашей семье, не было ни ванны, ни света в туалете. Искупаться или просто помыть руки негде», — рассказывали тогда несостоявшиеся переселенцы.

Ранее ФАН сообщал, что в открытый канализационный люк в Самаре провалились мать с 5-летним ребенком.