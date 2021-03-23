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Археологам не дают провести раскопки на предполагаемом месте основания Самары

Археологам не дают провести раскопки на предполагаемом месте основания Самары

Самара, 23 марта. На территории бывшего завода клапанов пока не будут проводиться археологические раскопки. Во всяком случае, подобные мероприятия не значатся в планах Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Сам вопрос о возможности проведения раскопок на этой территории возник в связи с тем, что здесь, по предположению историков, изначально располагалась Самарская крепость, основанная в 1586 году князем Григорием Засекиным.

Деревянное укрепление было полностью уничтожено неоднократными пожарами, самые разрушительные из которых случились в 1690, 1700 и 1703 гг. Остатки построенной взамен «земляной» крепости были обнаружены несколько лет назад на территории нынешней Хлебной площади. А вот археологические свидетельства о первой крепости, как предполагается, скрыты под землей там, где в советские времена находился завод клапанов.

Поскольку сейчас завод снесен, физически теперь ничто не препятствует возможности раскопок на его территории. Но, как выяснилось, есть препятствия юридические.

Во-первых, почти вся территория бывшего завода принадлежит компании «Топ-Строй», кроме двух небольших участков, помеченных в градостроительном плане как «земли населенных пунктов». А во-вторых, по закону археологов «запускают» для изысканий на земли, где в будущем предполагаются строительные работы.

«Информация о проведении на территории бывшего Самарского завода клапанов земляных, строительных работ либо о планировании проведения указанных работ в управлении отсутствует, поэтому отсутствуют основания для обязательного проведения археологических полевых работ», — разъясняет УГООКН.

Вполне вероятно, что тема «обязательного проведения» раскопок станет актуальной, когда будет утвержден план застройки стрелки рек Волги и Самары. ФАН ранее сообщал, что финансирование этого проекта возможно в том числе с помощью выпуска облигаций.

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