Зимняя рыбалка становится опасной: в Самаре усилят контроль за выходом на лед

Самара, 23 марта. В регионе готовятся к таянию льдов на водоемах. В настоящее время толщина ледового покрова неравномерна, что уже привело к трагедии.

В Новокуйбышевске 54-летняя женщина по какой-то причине оказалась на льду небольшой речушки Криуша с 5-летним внуком. Они провалились в промоину, самостоятельно выбраться не сумели и погибли.

ГУ МЧС по Самарской области, публикуя сообщение об этом случае, напоминает жителям региона, что толщина ледового покрова может быть разной на соседних участках одного и того же водоема, особенно по весне. И кажущийся крепким лед может неожиданно проломиться под ногами или санками.

«Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, водоемом. Предупредите его, что ни в коем случае нельзя подходить к водоему и проверять прочность льда ударом ноги. Не оставляйте детей одних, расскажите им об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным», — обращаются спасатели к взрослому населению.

Особые хлопоты службам спасения каждую весну доставляют любители подледного лова. Выручать рыбаков с оторвавшихся льдин приходится регулярно. К сожалению, практически каждый год фиксируются и трагические случаи.

«Уважаемые любители подледной рыбалки! Весенний лед коварен! Помните, что человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!» — такой призыв размещен на сайте регионального управления МЧС.

Ведомство публикует советы, как себя вести в случае провала под лед.

«Выбирайтесь с той стороны, где лед наиболее крепок. Наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда. Ногами упирайтесь в противоположный край полыньи, если это возможно», — рекомендуют спасатели.

Специалисты советуют не прекращать попыток выбраться, даже если лед проламывается. А выбравшись из воды на лед, не нужно спешить вставать на ноги, чтобы не провалиться снова. Рекомендуется сначала осторожно отползти, широко раскинув руки и ноги, или откатиться как можно дальше от полыньи.

Также опубликованы правила помощи человеку, провалившемуся под лед.

Первым делом нужно крикнуть пострадавшему, что вы идете на помощь. Двигаться к полынье нужно ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства: лыжи, доски, палки, веревки, связанные брючные ремни. Ближе 3-4 метров к провалу подползать не следует. Вытащив пострадавшего, отползать вместе нужно в ту сторону, откуда пришли.

«Доставьте пострадавшего в теплое место. Вызовите скорую помощь. До прибытия медиков окажите пострадавшему первую помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело до покраснения кожи, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу», — предупреждают сотрудники МЧС.

Подготовка к весеннему таянию льдов стала темой оперативного совещания в региональном правительстве. Губернатор Дмитрий Азаров поручил администрациям муниципалитетов и службам МЧС усилить контроль и профилактические меры.

«Нужно информировать граждан, устанавливать аншлаги и предупредительные знаки. Работу необходимо организовать в кратчайшие сроки», — заявил глава региона.

По сведениям синоптиков, вскрытие Волги возле Самары в этом году ожидается в первой декаде апреля. Другие реки традиционно вскрываются раньше.

При этом половодье бурным не ожидается, хотя сейчас запасы воды в снегу на 13% превышают среднестатистические значения. Подтопления отдельных сел возможны в случае, если половодье вскроет неопорожненные пруды на малых реках — Соке, Кондурче, Чапаевке, Большом Кинеле, Большом Черемшане.

Ранее ФАН сообщал о том, что навигацию на Волге между самарским речным вокзалом и селом Рождествено планируется открыть 7 апреля.