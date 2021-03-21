Пока без развязок: какой будет Южная обводная дорога в Самаре

Самара, 21 марта. Региональный Минтранс обнародовал планы строительства Южной обводной дороги. Новая трасса в черте города вдоль реки Самары с несколькими двухуровневыми развязками и тоннелем под железной дорогой — пока в отдаленных и неконкретных планах.

В настоящее время речь идет только о первом участке будущей дороги: от так называемого «старого» моста через реку Самару мимо «нового» Фрунзенского моста до улицы Самарской.

По сведениям Минтранса, планируемый участок будет иметь длину чуть менее трех километров. Часть его будет иметь по одной полосе в каждую сторону и ширину 7 метров. Где-то дорога «раздвинется» до четырех полос и 15-метровой ширины.

В проекте Южной обводной дороги на пересечении с улицей Самарской предполагается строительство двухуровневой развязки. Пока об этом речи не идет. На первом этапе достаточно и того, что машины с первого участка новой дороги будут поворачивать на Самарскую улицу. Это уже позволит серьезно перераспределить транспортные потоки.

Справка ФАН: улица Самарская имеет для города «стратегическое» значение. Ведь она по своему завершению переходит, не меняя направления, в улицу Ново-Садовую, которая, в свою очередь, на другом конце города «превращается» в улицу Демократическую, а та — в Волжское шоссе и трассу на Тольятти, смыкающуюся с «федералкой» М5.

Кроме того, новая дорога даже в первоначальном своем воплощении позволит соединить «старый» мост и недавно построенный Фрунзенский (официальное название — Самарский). Известно, что есть планы после реконструкции «старого» моста оставить на нем движение только «из города», а поток «в город» в таком случае пойдет по Фрунзенскому мосту.

«В настоящее время документация по первому участку Южной обводной дороги готовится к направлению на государственную экспертизу», — сообщает Минтранс.

Также в министерстве рассказали, что введение платы за проезд по новой дороге сейчас не рассматривается.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сужения дороги по улице Советской Армии образовалась пробка на Московском шоссе.