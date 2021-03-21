Лучший бомбардир ФНЛ сбился со счета побед «Крыльев Советов»

Самара, 21 марта. «Крылья Советов» в матче 31-го тура первенства ФНЛ в Брянске обыграли местное «Динамо» со счетом 2:0. Иван Сергеев отметился голевой передачей на Егора Голенкова, а затем и сам забил свой 27-й мяч в турнире.

Сергеев уже побил прежний рекорд, принадлежавший Кириллу Панченко, который в сезоне 2016/2017, выступая за московское «Динамо», забил 24 мяча. Это если вести речь о турнире под флагом Футбольной национальной лиги, который проходит в два круга.

У Сергеева, впрочем, впереди еще два ориентира. Игрок «Мордовии» Руслан Мухаметшин забил 31 мяч в переходном сезоне 2011/2012, который длился полтора года в связи с введением в российском футболе системы «осень-весна». До этого рекорда бомбардиру «Крыльев» осталось забить всего 4 раза, а до завершения нынешнего первенства — еще 11 туров.

А «вечным» рекордом считается результативность Андрея Федькова, который, выступая за грозненский «Терек», в 2004 году наколотил 38 мячей в первом дивизионе чемпионата России. Это было еще до образования ФНЛ как юридической структуры, но по сути речь о том же самом турнире.

Чтобы повторить рекорд Федькова, в оставшихся турах Ивану Сергееву нужно забивать по одному мячу в каждом матче.

Сам футболист утверждает, что он не придает большого значения своей личной результативности. Главное, по его словам, чтобы побеждала команда. После матча в Брянске он признался, что не помнит точно и того, какую по счету победу одержали «Крылья» в этом сезоне.

Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин, впрочем, полагает, что личные рекорды тоже имеют значение.

«Скажу за Сергеева без Сергеева: на самом деле любой нападающий, конечно же, считает свои забитые мячи. И если есть возможность побить рекорд, то мы как команда ему в этом поможем. Например, даем сейчас бить пенальти, предоставляем побольше игрового времени. Но, конечно, когда нужна ротация в интересах команды, мы все-таки выпускаем других нападающих. Потому что у нас очень плотный и тяжелый график, и нужно тому же Сергееву дать передохнуть, чтобы у него хватило сил на следующие матчи», — признался Игорь Осинькин.

Следующий матч у «Крыльев» — в Самаре в среду, 24 августа против нижнекамского «Нефтехимика». Как и две предыдущих домашних игры, эта вновь пройдет на стадионе «Металлург». Ремонт треснувшей балки на «Самара Арене» затягивается. Новые сроки завершения работ, а также причина задержки пока не называются.