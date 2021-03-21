Самарцам предложили угадать, когда пройдет «ВолгаФест» в 2021 году

Самара, 21 марта. Традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре в этом году в июне месяце. Прошлым летом проведение мероприятия было сдвинуто на август из-за пандемийных ограничений, слегка менялся и формат фестиваля.

Юбилейный, пятый «ВолгаФест» планируется как масштабный праздник. «Интерактивности» проводятся уже на этапе анонсирования. Так, в группе «ВолгаФеста» в соцсетях пользователям предлагается угадать дату проведения фестиваля. При этом место проведения мероприятия уже известно.

«В 2021 году юбилейному фестивалю — быть! У нас много новостей для вас, место проведения главного городского летнего события — 2-я очередь набережной. А пока предлагаем угадать дату проведения фестиваля. Небольшая подсказка — «ВолгаФест» пройдет в июне. Первому угадавшему — приз!» — сообщают организаторы фестиваля.

Слоган предстоящего мероприятия: «Движение навстречу». Образ пояснил продюсер фестиваля Михаил Савченко.

«Метафора движения пронизывает все ключевые активности фестиваля: к берегу причалят старые корабли, словно поднявшиеся со дна реки, а бурлаки по берегу приволокут плавучую сцену», — так описывал концепцию будущего действия продюсер региональным чиновникам.

Изюминкой фестиваля, как уже сообщал ФАН, станет выступление канатоходца, который пересечет Волгу по тросу длиной 1,7 км. Как это будет обустроено технически, пока не сообщается. Хотя воплощение идеи вызывает вопросы. Ведь чтобы трос такой длины не провисал, нужно несколько опор. Возможно, все-таки канатоходец пройдет не поперек, а вдоль Волги.

Также самарцам обещаны театрализованные преставления и масштабные инсталляции, в которых планируется задействовать привычные волжские пейзажи, включая закат над великой русской рекой. Опять-таки не поясняется, как быть в случае облачного неба, при котором заходящее солнце не просматривается. Наверное, подобные ситуации предусмотрены.

Анонсированы были также симфонический оркестр и «лучшие культурные инициативы городов Приволжского федерального округа».

Более подробную и конкретизированную программу фестиваля организаторы пообещали представить в течение ближайшей недели.