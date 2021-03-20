Озвучена стоимость восстановления в Самаре памятника Александру II

Самара, 20 марта. Заседание Губернской думы в последний рабочий день недели выдалось довольно бурным. Темой обсуждения была установка в областном центре памятника Александру II. ФАН уже подробно рассказывал об этой инициативе.

Заседание проходило под председательством руководителя думского комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александра Милеева. Ему пришлось, по сведениям ФАН, прилагать некоторые усилия, чтобы удержать дискуссию в конструктивном русле. Чрезмерной эмоциональностью отличались выступления носителей коммунистических взглядов.

При этом Александр Милеев в начале заседания постарался «снять возражения» по поводу самых сильных «болевых точек». Он подчеркнул, что на установку памятника не будет потрачено ни рубля бюджетных денег. А также сразу оговорился, что речи о возвращении монумента императора на его историческое место не ведется, ведь находящийся теперь на «царском» постаменте памятник Ленину — объект исторического наследия, и «сместить» его не позволит закон вне зависимости от чьего-либо желания.

Тем не менее, критике со стороны коммунистов и им сочувствующих подверглась сама идея увековечения памяти Александра II.

Со своей аргументацией в пользу возрождения исторического монумента выступили главный библиограф краеведческого отдела областной библиотеки Александр Завальный, зав. кафедрой российской истории Самарского университета Петр Кабытов и зав. научным архивом краеведческого музея Татьяна Конякина. А архитектор Михаил Макридин представил собравшимся макет памятника, являющийся копией утраченного изваяния. Он также озвучил предполагаемую сумму, которая может потребоваться на создание и установку монумента, а также на благоустройство прилегающей территории, — около 50 млн рублей.

По словам архитектора, постамент будет выполнен из красного гранита, а сам памятник — из сплава меди, латуни и олова. Именно такое сочетание металлов позволило, по словам Макридина, добиться аутентичного цвета скульптуры.

Конкретных предложений по возможному месту установки памятника на заседании озвучено не было.

«Прошедшее заседание — еще не тот этап, на котором решаются такие вопросы. Сначала нужно принять принципиальное решение о самом факте установки памятника. Теперь, я так понимаю, многое зависит от воли руководителей города и региона», — пояснил ситуацию ФАН Александр Завальный.

Ранее ФАН сообщал о назначении «уличного бунтаря» Андрея Кочеткова директором Самарского историко-краеведческого музея имени Алабина.