Краеведческий музей в Самаре возглавил «уличный бунтарь»

Самара, 20 марта. В областном историко-краеведческом музее имени Петра Алабина смена власти. Должность директора заведения занял Андрей Кочетков. Контракт с прежним руководителем музея — Владимиром Лисейчевым, занимавшим этот пост с 2014 года, расторгнут.

Это первая кадровая перестановка в учреждениях региона, совершенная Татьяной Мрдуляш, недавно возглавившей министерство культуры Самарской области. Впрочем, снятие Лисейчева прогнозировалось еще до назначения Мрдуляш. Руководство региона было недовольно его деятельностью. В частности, федеральные средства на реновацию музея Алабина не были выделены из-за того, что от руководства учреждения так и не дождались концепции развития музея.

Именно программа реновации музея — первоочередная задача, поставленная перед новым директором.

40-летний Андрей Кочетков — культуртрегер новой формации. Он закончил истфак Самарского госуниверситета, писал песни для регги-группы, организовывал рок-концерты. Занимался археологическими и краеведческими исследованиями. Был арт-директором клуба «Бумажная Луна», где собирались неформалы разного толка, фестиваля «Метафест». Автор концепции и идеолог «Том Сойер Феста» — фестиваля восстановления исторической среды.

Кроме того, Кочетков основал интернет-журнал «Другой город», является колумнистом и соведущим в ряде СМИ и медиапроектов, а также заместителем председателя реготделения общества охраны памятников истории и культуры и членом общественного совета при региональном минкульте. Неудивительно, что в профильном министерстве его кандидатура была в числе очевидных.

«Андрей Кочетков впечатлил меня глубокими знаниями истории края. Я рада, что мое предложение его кандидатуры на должность директора главного краеведческого музея области поддержал губернатор. Андрей знает и любит музей имени Алабина, понимает ценность его коллекций и традиций, что очень важно в свете планов по трансформации музея», — обосновала свой выбор Татьяна Мрдуляш.

Сам Кочетков, судя по его заявлениям, намерен в музейной деятельности делать упор не на «собирательство», а на популяризацию имеющихся в коллекции артефактов и интерактивную деятельность в противовес тихому патриархальному укладу, сложившемуся при прежних руководителях.

«Музей — это огромный и сложный организм с историей в 135 лет. Его сердце – фонды и научная деятельность, но крайне важны и его взаимоотношения с жителями области. Нужно, чтобы экспозиция, выставки, события, создаваемые музеем внутри себя и за его пределами, а также в интернете, были максимально востребованными и по-настоящему любимыми жителями самарского региона. В нынешнем виде у музея и его филиалов есть огромный потенциал для роста. Первостепенная задача — перезапуск главного здания, которое давно требует коренного переосмысления при самом бережном отношении к его архитектуре и истории», — такими осторожными формулировками Андрей Кочетков обозначает свое кредо.

Справка ФАН: Самарский краеведческий музей в советские времена располагался в католическом костеле (сейчас он возвращен религиозной организации) и стоящем по соседству «доме Курлиной» (ныне там музей модерна). В постсоветский период экспозиции музея переехали в помпезное здание бывшего Ленинского мемориала, построенного в соответствующей стилистике. Реновация, вероятно, предполагает в том числе устранение несоответствия прежнего и нынешнего предназначений архитектурного сооружения.

Позитивно оценил назначение Андрея Кочеткова и депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в федеральном законодательном собрании самарский регион.

«Ему предстоит сделать из довольно унылого и обветшалого музея место силы и притяжения. Слава богу, возможности для этого есть: еще в 2019 г. я добился включения в нацпроект «Культура» средств на реновацию Алабинского музея (300 млн). Из-за пассивности прежнего руководства проект так и не был разработан, год потерян. Но зато теперь реновацию можно начинать с чистого листа. Верю, что у Андрея получится. По крайней мере, как депутат, в чьем округе и расположен музей, буду помогать максимально. Когда в официальную культуру начинают приходить уличные (а главное, талантливые и успешные!) бунтари — это хороший знак», — высказался парламентарий.

Ранее ФАН сообщал о том, как в Самаре будут отмечать 150-летие со дня рождения купца и мецената Константина Головкина.