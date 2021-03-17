Мать прыгнула вслед за ребенком в открытый люк в Самаре

Самара, 17 марта. Едва не закончилась трагедией прогулка матери с 5-летним сыном. Возле дома №24 по улице Тихвинской ребенок слез либо упал со снегоката и провалился в открытое отверстие канализационного люка. Вероятно, пытаясь помочь, следом в люке оказалась и мать ребенка.

По словам очевидцев, в колодце была лестница, но она начиналась достаточно высоко, чтобы женщина с ребенком могли по ней взобраться наверх. К тому же, как выяснилось позже, при падении мать получила травму ноги.

Прохожие вызвали сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, вытащили пострадавших наверх и отправили их в больницу имени Середавина. Состояние ребенка и женщины, по имеющейся информации, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, хотя, конечно, они испытали сильный шок.

Самарцы в комментариях к новости в соцсетях обсуждают, каким образом ребенок мог упасть в колодец. Высказываются версии, что мать могла быть занята перепиской в смартфоне и недостаточно внимательно следила за малышом. Кто-то защищает женщину, считая, что несчастный случай мог произойти за секунду.

Но почти все сходятся в том, что первопричина произошедшего — отсутствие должного надзора за состоянием канализационных люков.

Свой комментарий по поводу происшествия дала пресс-служба «РКС-Самара». По информации, опубликованной на сайте организации, ровно месяц назад по этому адресу устранялся засор, и тогда крышка колодца была на месте. Сейчас же отсутствие крышек обнаружено еще у трех находящихся поблизости тепловых камер.

«Это означает только одно: на данном участке одновременно были похищены все крышки, которые попались на глаза преступникам», — делает вывод организация и сообщает, что подано заявление в полицию о розыске злоумышленников.

«РКС-Самара» поясняет, что плановый осмотр состояния колодцев проводится раз в два месяца. И обращает внимание на то, что проблема должна решаться на законодательном уровне.

«Нельзя у каждого колодца поставить по охраннику. Остановить воровство крышек можно только одним способом: пресечь сбыт, на законодательном уровне запретить прием в лом крышек колодцев даже в разбитом виде. «РКС-Самара» неоднократно говорила об этом на всех уровнях, обращалась к общественности и органам власти с открытым письмом. Однако ситуация не сдвинулась с места, а значит, трагедия может повториться в любой момент», — говорится на сайте организации.

Что же касается конкретного случая на улице Тихвинской, то «РКС-Самара» сообщает, что окажет всю необходимую помощь пострадавшим. К утру 17 марта все колодцы и тепловые камеры в этом районе закрыты.

Ранее ФАН сообщал о том, что «РКС-Самара» опубликовала «доску позора» — список адресов, где в 2020 году наиболее часто забивалась канализация.