День космонавтики в Самаре отметят онлайн-медиаконцертом на всю Россию

Самара, 17 марта. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Максимом Оводенко — Героем социалистического труда, бывшим директором металлургического завода, возглавляющим клуб Почетных граждан города. Основной темой беседы было празднование 60-летия первого полета человека в космос.

Глава региона рассказал, что 12 апреля празднование пройдет в медиапространстве. Будет организован онлайн-концерт и многочасовой марафон, в котором примут участие, по сути, все жители страны, ведь трансляцию можно будет увидеть в любом регионе РФ. Прозвучат воспоминания тех, кто был причастен и к ракетостроению, и к полетам в космос.

Максим Оводенко предложил привлечь к мероприятию тех, кто участвовал в сборке первой ракеты.

«Таких людей мало, но они есть. Надо рассказать о них молодежи», — подчеркнул он.

Дмитрий Азаров согласился с этим предложением. И добавил, что любые идеи по празднованию юбилейной даты в освоении космического пространства будут с благодарностью приняты командой организаторов. Тем более, если идеи исходят от клуба Почетных граждан.

По словам главы региона, мероприятия, посвященные 60-летию полета Гагарина, не ограничатся датой 12 апреля. Поскольку Самара носит негласный титул «космической столицы» страны, весь 2021 год в городе и области объявлен юбилейным, и тематические мероприятия будут проходить на всем его протяжении.

«На площади Куйбышева, около стадиона «Самара Арена», на площади Славы и на других площадках летом, в теплое время года проведем более масштабные, праздничные и просветительские мероприятия», — пообещал Дмитрий Азаров.

Кроме того, реализуется несколько мультимедийных проектов. В частности, совместный продукт ГТРК «Самара» и правительства региона под названием «Мой космос».

Ранее ФАН сообщал, что построенная самарским заводом «Прогресс» ракета-носитель «Союз» по случаю юбилея выкрашена в бело-синие цвета.