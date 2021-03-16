«Требуется увеличение тарифа!»: самарские коммунальщики жалуются на горожан

Самара, 16 марта. Предприятие «РКС-Самара» на своем сайте опубликовало список адресов, по которым его сотрудники чаще всего выезжают на устранение засоров. По словам коммунальщиков, настоящим бичом в последний год для них стали одноразовые маски и гигиенические салфетки.

«2020 год, год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой. Жители, которые не соблюдают правила эксплуатации канализации, выбрасывают использованные изделия из нетканого материала в унитаз. Мусор собирается на выпуске из дома или в ближайшем к дому пролете канализационной трубы, образует непроходимый засор», — таким текстом сайт предприятия предваряет публикацию «доски позора».

Коммунальщики отмечают, что эта проблема свойственна всем крупным российским городам, и предрекают в этой связи не только постоянные сбои в работе канализационных сетей, но и в перспективе повышение тарифов.

«Для системы водоотведения маски и влажные салфетки стали худшим испытанием за все время ее существования. И если жители не перестанут смывать в унитазы то, что не растворяется, они так и будут страдать от постоянных засоров. Если до 2020 года бригады для прочистки уличных канализационных труб выезжали по одному-два раза в год, то в прошлом году количество выездов увеличилось на порядок. Ни одно ресурсоснабжающее предприятие не сможет настолько увеличить количество работников! Для этого требуется значительное увеличение тарифа», — возмущаются сотрудники предприятия в адрес тех, кто, по их словам, «путает унитаз с мусоропроводом».

По «лидирующему» в опубликованном списке адресу коммунальные бригады в течение 2020 года выезжали 28 раз. В «топе» также еще шесть адресов, по которым работники «РКС-Самара» выполняли прочистку канализации более 20 раз в году.

Всего в списке 35 домов, к которым было по 15 и более вызовов в течение прошедшего года.

«Ни в коем случае не выбрасывайте в канализацию маски, салфетки, любые изделия из нетканых материалов! Это приводит к катастрофическим последствиям для труб, насосного оборудования. Это становится причиной изливов сточных вод на поверхность! Относитесь бережно к системе водоотведения, не смывайте в унитаз и раковину то, что не растворяется!» — еще раз воззвали коммунальщики к жителям Самары.

Ранее ФАН сообщал о «всеобщей мобилизации» для коммунальных служб, объявленной самарскими властями 8 марта.