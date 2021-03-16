«Уехать невозможно»: самарцы недовольны работой общественного транспорта

Самара, 16 марта. Пару недель назад жители микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев Парк пожаловались властям на плохую работу автобусного маршрута №480, соединяющего новостройки с «материковой» частью областного центра.

«Когда будут приняты меры и начнет решаться проблема транспортной доступности микрорайона Кошелев Парк? Перевозчик, который обслуживает 480-й маршрут, не справляется с нагрузкой. Люди остаются стоять на остановках, где автобусы? Почему на маршруте в мороз маломестные газели?», — написала жительница региона по имени Ольга в мобильную приемную губернатора.

Минтранс отрапортовал, что будет проведен мониторинг работы маршрута и времени ожидания транспортных средств.

Спустя небольшое время ситуация вновь накалилась.

«Будут ли предприняты какие-то действия в отношении маршрута 480? Ситуация вся та же — уехать невозможно! Пошла вторая неделя, как Минтранс проводит мониторинг! Когда уже будет решение?» — такой твит жительница Волжского района Ксения отправила в аккаунты и губернатора, и Минтранса, и администрации муниципального района, и городского округа Самара.

Тем временем в соцсетях выкладываются фотографии людей, ожидающих по утрам общественного транспорта в направлении Самары. И проблема, как свидетельствуют жители региона, касается сразу нескольких населенных пунктов.

Справка ФАН: коммерческий маршрут №480 возник на месте отменных пригородного маршрута №123, а затем муниципального 80с, курсировавших от железнодорожного вокзала Самары до поселка Петра Дубрава Волжского района. В последние несколько лет в чистом поле за Петра Дубравой вырос микрорайон эконом-жилья под названием Кошелев Парк, и маршрут 480 продлили до новостроек.

Уже тогда возникла проблема у жителей Петра Дубравы, а также поселка Стройкерамика, мимо которого также проходит трасса этого маршрута. По мере того как разрастался Кошелев Парк, увеличивался и пассажиропоток на 480-м, автобусы «забивались» уже на первых остановках и приходили в Петра Дубраву уже переполненными.

Ситуация усугубляется тем, что маршрут обслуживает коммерческий перевозчик, нанимающий на работу водителей с автобусами малой и средней вместимости. Самый «вместительный» подвижной состав, который повезет увидеть на этом маршруте, — это «Хендай Каунти» и старые добрые «пазики». Но есть на 480-м и микроавтобусы типа «Форд Транзит» и подобного класса, где чуть более полутора десятков сидячих мест и крайне мало пространства для стоячих пассажиров.

Однако абсурд ситуации продолжил развиваться. По другую сторону железной дороги от Кошелев Парка располагается микрорайон Крутые Ключи, возведенный тем же застройщиком, но входящий в черту городского округа Самара. И, как говорится, «по многочисленным просьбам трудящихся», маршрут №480 недавно продлили до Крутых Ключей.

«Просьбы трудящихся» действительно были, и неоднократные. И продление маршрута назревало. Вот только количество подвижного состава осталось прежним. Соответственно, увеличились интервалы. А вкупе с еще более возросшим числом пассажиров это привело к тому, что теперь уже и из Кошелев Парка уехать стало проблемой. Не говоря уж об упомянутых Петра Дубраве и Стройкерамике.

«Люди готовы перекрывать дорогу!» — пишут жители Волжского района в соцсетях.

Минтранс ответил, что принято решение об увеличении количества автобусов на 480-м маршруте на 10 единиц. И объяснил, почему пока ситуация остается прежней.

«В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в реестр межмуниципальных маршрутов, оформлению требуемой документации. Перевозчиком ведется подготовка дополнительных транспортных средств для работы на маршруте (техническое обслуживание, изготовление и размещение экипировки)», — ответили жителям областные чиновники.

Также Минтранс пообещал провести очередную проверку работы 480-го маршрута.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре намерены сократить количество автобусов, назначаемых в направлении мест захоронения в День Победы и в дни религиозных праздников.