Женская футбольная команда снова появится в Самаре

Самара, 13 марта. В структуре профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» появится и женская футбольная команда. Презентация проекта прошла на стадионе «Металлург».

Символический шарф «Крыльев Советов» генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий вручил главному тренеру новой команды — Галине Комаровой. Галина — одна из тех, кто четырежды приносил золотые медали чемпионата России команде ЦСК ВВС, базировавшейся в Самаре в девяностые и «нулевые» годы.

Справка ФАН: спортивный клуб ЦСК ВВС (Самара) был основан на базе бывшего алма-атинского СКА, прекратившего существование в связи с распадом СССР. Одним из самых успешных коллективов в составе ЦСК ВВС была женская футбольная команда. Она по 4 раза завоевывала золотые и серебряные медали чемпионата России, трижды была бронзовым призером, выигрывала Кубок России и Кубок Содружества, доходила до четвертьфинала Кубка УЕФА.

Команда мастеров ЦСК ВВС прекратила существование в 2004 году из-за отсутствия финансирования. Несколько раз предпринимались попытки возродить команду, но продолжения они не имели.

В этом году команда вошла в структуру профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» и будет заявлена в первый дивизион первенства России.

«Сейчас при многих клубах создаются женские команды, это веяние времени. Могу предположить, что скоро наличие женского подразделения станет обязательным требованием РПЛ при лицензировании профессиональных футбольных клубов. Но, в отличие от многих других городов, мы создаем здесь команду не с нуля, в Самаре уже есть серьезные традиции женского футбола и серьезные достижения. Пока мы начинаем с первого дивизиона, чтобы команда почувствовала вкус профессионального футбола. Но настраиваемся, конечно, на то, что в перспективе женские «Крылья Советов» должны выступать в суперлиге», — рассказал ФАН Евгений Калакуцкий.

Сергей Марушко, руководитель Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что появление профессиональной команды продиктовано не «решением сверху», а назрело в качестве естественной ступени развития.

«У нас работает академия, в которой занимаются девочки разных возрастов. И, конечно, у них должен быть ориентир развития, логичный следующий шаг, они должны готовить себя к выступлению за команду мастеров. То есть это закономерный шаг в построении инфраструктуры, клубной пирамиды», — отметил Сергей Марушко.

Ранее ФАН сообщал о том, что мужская футбольная команда «Крылья Советов» вынуждена проводить домашние матчи первенства ФНЛ на стадионе «Металлург» из-за того, что на «Самара Арене» требует замены треснувшая балка перекрытия.