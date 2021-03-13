Йошкин кот за семь семьсот — самарцам предложили новый тур

Самара, 13 марта. Российские железные дороги назначили новый поезд. Он будет туристическим и пока совершит только один рейс. 9 апреля вечером состав отправится от станции Самара и уже утром прибудет в Йошкар-Олу. Вечером этого же дня поезд тронется по обратному маршруту.

Происходить все это будет в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Жителям Самары в составе поезда обещаны комфортабельные вагоны купе и СВ новейшей конструкции. А вот по столице Республики Марий Эл туристы будут передвигаться на автобусе и пешком.

В числе достопримечательностей, которыми может похвастаться Йошкар-Ола, — самый молодой Кремль России, эклектичная архитектура, стилизованная под разные города мира, скульптуры «Йошкин кот» и «Вход Господень в Иерусалим». Также туристы познакомятся с национальной кухней и народной марийской культурой, и у них до отправления поезда должно остаться время на самостоятельную прогулку.

Все это удовольствие оценивается в 7700 рублей для взрослых и 5500 рублей для детей.

Стоит отметить, что это относительно новое туристическое направление для Самары. Традиционной популярностью пользуются туры выходного дня в Казань, которая располагается от Самары немногим ближе, чем Йошкар-Ола.

Что же касается транспортного сообщения между Самарой и Йошкар-Олой, то прежде эти населенные пункты соединяли только автобусные рейса. Поезд между этими городами запускается впервые.

Ранее ФАН сообщал о возобновлении пригородного железнодорожного сообщения между Сызранью и Кузнецком.