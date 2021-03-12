«Кто такая Маслена?»: в Самаре придумали нового персонажа Масленицы

Самара, 12 марта. Арт-локации, посвященные празднованию Масленицы, открылись на площади Куйбышева. Здесь еще совсем недавно стояли тематические инсталляции на темы Нового года и 60-летия первого полета человека в космос. Часть экспозиций просто переформатирована.

Так, усадьбу Деда Мороза превратили в деревенский домик с фигурками домашних животных и птиц, сделанными из сена. Горку для катания на «ватрушках» все-таки демонтировали, на ее месте теперь — различные арт-объекты, стилизованные, например, под дымковскую игрушку и прочие народные промыслы. Среди них — трое качелей, на каждых из которых можно уместиться всей семьей.

Но центральный элемент экспозиции, конечно, — это 15-метровая кукла по имени Маслена. Она является центром стилизованного ярмарочного шатра, внутри которого — еще несколько десятков Маслен поменьше. К каждой из которых прикреплен листок с обозначением учебного учреждения или организации.

Дело в том, что все эти куклы здесь размещены не просто для количества, а участвуют в выставке-конкурсе. Мероприятие было объявлено в начале февраля администрацией городского округа Самара и носит название «Самарская Маслена — гостья дорогая!».

Конкурс проводится второй год подряд. К участию в нем приглашались как творческие коллективы образовательных учреждений, так и любые желающие. Судя по количеству выставленных кукол, откликнулись многие.

Объявление итогов конкурса предполагается 14 марта, в воскресенье, когда планируются основные масленичные торжества. Впрочем, в условиях существующих пандемийных ограничений, как и на Новый год, празднование предполагается в формате «оздоровительных прогулок», без официальных массовых мероприятий.

Корреспондент ФАН побывал на площади Куйбышева в пятницу после открытия арт-локаций. Несколько десятков человек прогуливались под почти весенним солнышком, осматривали инсталляции. В целом настроение у горожан от увиденного было позитивное, хотя некоторые не скрывали небольшой иронии.

«Конкурс кукол, поделки своими руками — все это очень мило и, наверное, нужно. Только я не припомню ни в описании традиций древнерусской Широкой Масленицы, ни в советских «проводах русской зимы» персонажа по имени Маслена. Известна Марена — олицетворение уходящей зимы, ее чучело и полагалось, согласно народным традициям, сжигать. Судя по тому, что новоявленная Маслена — «гостья дорогая», ее сжигать, наверное, не будут, а наоборот, привечать. Видимо, она означает весну. Ну пусть так, лишь бы это не выдавалось за истинные народные многовековые традиции. Зачем же искажать историю и культуру?» — задавался вопросом в беседе с корреспондентом ФАН 49-летний Андрей Н., житель Самары.

Еще одна Маслена — высотой 5 метров — будет установлена к воскресенью на волжской набережной у бассейна ЦСКА. Ее изготовила одна из городских дизайнерских мастерских. Предполагается, что горожане именно около нее будут делать масленичные селфи и постить в соцсети.

Ранее ФАН сообщал, что из-за пандемии в Самаре в 2021 году не состоится фестиваль «Рок над Волгой».