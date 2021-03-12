Автобусы до кладбищ в Самаре в этом году пустят, но резко сократят количество

Самара, 12 марта. Администрация города опубликовала постановление, касающееся выпуска в рейс сезонных автобусных маршрутов. Речь о транспорте в направлении городских кладбищ, который назначается в дни религиозных и государственных праздников. Его количество уменьшено почти вдвое.

В общей сложности вместо 109 единиц транспорта будет выпускаться на линию всего 58.

Особенно массовое сокращение коснулось маршрутов № 63э и 129э, следующих от автостанции «Аврора» в направлении двух крупнейших городских кладбищ — «Рубежного» и «Южного». На №63э из 50 машин останется всего 22, на 129э — 18 из 30.

Маршрут №77д, курсирующий до кладбища «Южное» от Хлебной площади, также подвергся двукратному сокращению — три машины вместо шести. Автобус №36д, который возит людей от Хлебной площади к кладбищу «Рубежное», также будет обслуживаться тремя единицами подвижного состава (раньше было пять).

Зато по-прежнему две машины останется на «транскладбищенском» маршруте №36ю «Кладбище «Рубежное» — кладбище «Песчаная Глинка» — кладбище «Южное».

Уменьшено количество транспорта и в направлении других самарских погостов.

До кладбища «Зубчаниновское» на маршруте 27к, следующем от площади имени Кирова, будет выпускаться 6 машин (ранее в реестре значилось 10).

На маршрутах 4к и 67к, идущих до кладбища «Лесное» соответственно от поселков Управленческий и Мехзавод, останется по два автобуса вместо трех. Но стоит заметить, что мимо «Лесного» в штатном режиме проходят трассы обычных городских маршрутов 50, 78, 79 и ряда коммерческих пригородных автобусов.

Все упомянутые маршруты выпускаются на линию 5 раз в год. Но, как выяснил ФАН, в 2021 году таких дней массового посещения кладбищ будет четыре, так как религиозный праздник Красная Горка на этот раз совпадает по дате с Днем Победы (9 мая).

Также автобусы к местам захоронений будут назначаться в текущем году 2 мая (Пасха), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота).

Сокращение подвижного состава объясняется значительным падением пассажиропотока в связи с пандемийными ограничениями. В 2020 году автобусы до кладбищ по этой причине вовсе были отменены. В настоящее время в Самарской области продолжает действовать ряд ограничений — в частности, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Посещение кладбищ (тем более на общественном транспорте) не входит в число «уважительных» причин для выхода из дома пожилых людей.

Ранее ФАН сообщал о резко негативной реакции самарцев на сокращение подвижного состава на ряде муниципальных автобусных маршрутов.