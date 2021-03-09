Село Переволоки в Самарской области сделают привлекательным для туристов

Самара, 9 марта. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Сызранского района Виктория Кузнецова обсудили проект благоустройства села Переволоки. Поручение разработать такую концепцию глава региона давал районным властям еще в июне прошлого года.

Справка ФАН: село Переволоки исторически является ключевой точкой так называемой «жигулевской кругосветки». Суть ее в том, что туристы отплывают из Самары на лодках или байдарках вниз по течению Волги, добираются до места, где реки Волга и Уса подходят максимально близко друг к другу и волоком (отсюда название села Переволоки) перетаскивают лодки на Усу. Дальнейшее путешествие проходит опять же вниз по течению сначала по Усе, а затем вновь по Волге. В Самару туристы приплывают с противоположной стороны, потому и «кругосветка».

Ныне Переволоки располагаются не только между реками, но и вдоль трассы М5. Знамениты они и рыбным рынком. Правда, благоустройство населенного пункта оставляет желать лучшего. Губернатор потребовал сделать село «точкой притяжения туристов» и достойными «воротами в Самарскую Луку».

Виктория Кузнецова представила главе региона разработку под названием «Переволокское городище». Предполагается разбивка общественного пространства в стиле рыбацкой деревни.

Кроме того, предлагается выстроить асфальтированную дорогу между Волгой и Усой, привести в порядок улицу вдоль трассы М5 с обустройством пешеходных зон и рыбацкого рынка в старинном стиле. Проектом предусмотрены также строительство детской и смотровой площадок, а также реставрация сельского храма.

По словам Виктории Кузнецовой, в настоящий момент проект проходит согласование в профильных министерствах, его окончательный вариант должен быть утвержден к 1 июня.

Ранее ФАН сообщал о том, что под проект застройки стрелки рек Волги и Самары планируется выпустить облигации.